Молодой медработник в Туркестанской области помогает детям с особенностями в развитии, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Большому городу Алишер Отаров когда-то предпочёл село, и там он нашёл своё призвание. Прошёл курсы повышения квалификации и стал помогать маленьким пациентам с реабилитацией. В районном карьерном центре помогли с закупом оборудования.

Каждое утро Алишер Отаров спешит к маленьким пациентам. Молодой специалист помогает детям не только восстанавливать здоровье, но и добиваться серьёзных результатов.

У малышки Аяулым с рождения гипертонус мышц. И свои первые успехи девочка только начинает делать.

«Мы были рады, что в Шолаккоргане можем получить такую помощь. Раньше ездили в Астану. Сейчас тут получаем и массаж, и гидромассаж, и все необходимые процедуры. Вижу результат – ручки расслабились, начали работать», — говорит Жансая Ахатаева, жительница с. Шолаккорган.

Алишер Отаров к работе с детьми пришёл осознанно. У его сестрёнки диагностировали детский церебральный паралич. В родном селе они не нашли специалиста, который смог бы помочь в реабилитации. Алишер решил оставить работу фельдшера в скорой помощи и пойти вновь учиться, чтобы помогать таким детям встать на ноги.

«Я решил помогать не только особенным детям, но также и тем, кто нуждается в профилактике – по назначению врача. Делаем ЛФК, физиотерапию, массаж. Укрепляем мышцы, улучшаем эмоциональное состояние», — говорит Алишер Отаров, медработник.

Алишеру уже не раз поступали предложения о работе в городе. Однако он считает, что здесь, в селе, сейчас он нужнее. Социальный проект оказался востребованным. В Шолаккоргане 52 ребёнка с ДЦП, есть малыши и с другими особенностями развития.

«Гидромассаж – это новый проект в селе. Он реализован в рамках льготного кредитования. Еще 19 других проектов получили финансирование. Президент Казахстана в своем Послании и поручении не раз обращал внимание на необходимость поддержки молодых предпринимателей, специалистов», — говорит Елдос Даулетбаев, руководитель карьерного центра Созакского района.

По словам родителей, важность этого проекта сложно оценить. Дети меняются на глазах. Сейчас Алишера Отарова во всех начинаниях поддерживает семья.