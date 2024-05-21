О жизни с ВИЧ инфекцией рассказала женщина из Шымкента

Ежегодно в третье воскресенье мая во всем мире проходит День памяти людей, умерших от ВИЧ. В этот день проводятся тематические акции, лекции, тренинги, информирующие о проблеме ВИЧ.

Наши журналисты поговорили с женщиной, которая инфицирована уже много лет, сейчас она живет нормальной жизнью. И все благодаря профилактике и лечению, которое получает регулярно.

Женщина просит не показывать ее лица. Кристина (имя изменено) не знает, как заразилась ВИЧ, выявили болезнь во время ее беременности. Сначала были головные боли, ломило тело. После похода к врачу — поставили диагноз ВИЧ. Женщина рассказывает, думала жизнь закончена. После начались обследования, лечение и новая жизнь.

«Это не сложно, просто нужно делать то, что врачи говорят. А люди не хотят эти препараты пить. Даже не хотят приходить и делать анализы, к примеру кровь сдать. Я уже 10 лет принимаю препараты и прекрасно себя чувствую. Прям как девочка», — говорит женщина.

В Шымкента на учете состоят 1 804 ВИЧ-инфицированных, это те, кто зарегистрированы, но есть и те, кто может не знать о болезни. Медики призывают жителей проходить скрининги на иммунодефицит. С начала года есть и умершие от инфекции, которые отказывались от лечения. И все это учитывая то, что все лечение и осмотры проводят бесплатно!

«У нас есть все необходимые препараты, всё это бесплатно. Каждый человек может провериться и получать лечение. Те, кто получает лечение и принимает препараты, живут нормально жизнью»,- говорит Ербол Есиркепов, и.о. заместителя главного врача центра СПИД г. Шымкента.

В 2006 году ВИЧ-инфекцией в Шымкенте заразились 149 детей и 12 женщин. Причем в разных больницах города. Это была настоящая трагедия для Казахстана. Всему виной ненадлежащая работа врачей и отсутствия контроля со стороны департамента здравоохранения. С тех прошло 18 лет, большая часть зараженных сегодня живет нормальной жизнью, но есть те, кого уже не вернуть. Виновные в этой трагедии оказались в тюрьме.