Мошенница при помощи гипноза выманивала у жителей Шымкента деньги.

Одновременно в полицию обратились две пенсионерки. Обе пытались продать дом и встретились с потенциальной покупательницей. Правда, сами же отдали ей деньги.

По словам пострадавших, женщина заверила, мол на них была совершена порча и впереди их ждут одни неприятности. И пообещала помочь избавиться от негатива. Предотвратить катастрофу, по ее словам, мог специальный ритуал. Для обряда потребовались деньги, которые пенсионерки откладывали на черный день и золотые изделия. Забрав средства, «покупательница» скрылась. Только после этого пенсионерки опомнились и обратились в полицию. Со слов женщин, злоумышленница использовала гипноз.

«Подозреваемую задержали по горячим следам по камерам видеонаблюдения ей оказалась жительница Алматы в настоящее время по фактам проводится расследование», — говорит Баглан Исатаева, пресс-секретарь ДП г. Шымкента.