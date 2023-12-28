Отечественный трицикл испытали в Шымкенте

В Шымкенте испытали отечественный трицикл, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Вместо бензинового двигателя у него электрический. Местным инженерам удалось с нуля собрать экземпляр со съёмной батарейкой. И в отличие от иностранных аналогов ещё и увеличить мощность.

Разработчики планируют наладить серийное производство, а для этого они начали сотрудничать с крупным ВУЗом страны. На базе учебного заведения специально для электрокаров создали лабораторию. Теперь инженеры и учёные совместно продолжат работать над экологически чистой техникой. На очереди сборка трактора и автобуса.

Электрический трицикл, выставленный на одной из оживленных улиц Шымкента, сразу привлёк внимание прохожих. Ставку на «зелёную» технику сделала команда опытных инженеров. Трицикл – не первая отечественная разработка электрокаров. Это, например, казахстанский кроссовер, где вместо бензинового двигателя электрический. Его собрали с нуля, была сделана не только «начинка», но и корпус. Ранее здесь уже собирали и другие прототипы электромашин, а также зарядные устройства для них.

«Многие зарядки нагреваются сильно до 80 до 100 градусов. При таких температурах, детали, радио детали, они портятся. То есть срок службы уменьшается. А у нас не выше 45 градусов. И там очень маленький кулер стоит. И на этом он работал 2 года, мы тестировали. Свои автомобили заряжали. И подумали, может, стоит на разработку запустить», — говорит Ерлан Рахматуллаев, главный инженер.

Сейчас инженеры начали сотрудничать с учёными из университета, ведь эти отечественные новинки пока по дорогам ездить не могут – нет сертификации. Специалисты говорят, нужна комплексная программа для развития «зелёного» автопарка в стране. И этим сейчас они намерены заняться, для начала открыли научно-исследовательскую лабораторию.

«Сейчас наша задача тестировать 3 уже изготовленные машины на базе нашего университета. Получить патент, сертификаты и вынести этот огромный проект на коммерциализацию», — говорит Дария Кожамжарова, ректор ЮКУ имени М. Ауэзова.

«Разработчики есть, они разработали, но нет научной основы. Вот эта лаборатория в будущем она будет аккредитованной лабораторией, которая будет выдавать сертификаты на вот эти машины, и на те зарядные устройства, которые для них нужны», — говорит Уланбатор Сулейменов, проректор по научной работе.

Инженеры и учёные надеются, что отечественный электротранспорт станет удобным и востребованным. А вскоре из уникальной новинки превратится в привычную часть транспортной системы. А для этого они работают над стильными и инновационными моделями. Следующим этапом будет сборка экологически чистого трактора и автобуса.