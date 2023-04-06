Шымкентские ребята едут покорять Америку

Еще совсем юные, но уже герои. Ученики Шымкентского НИШа разработали проект, с помощью которого можно генерировать электроэнергию и обеспечить ею отдаленные населенные пункты южного мегаполиса.

Проект 9-классников уже покорил республиканское жюри. В столице они заняли первое место. Их проект «Автономный дом» показал, как можно вырабатывать электричество из энергии солнца, ветра и воды.

«Автономный дом очень эффективен в использовании за городом или в фермерских хозяйствах. К примеру, если одна семья тратит порядка 300-400 килловат в месяц, то данная конструкция может вырабатывать до 450 килловат. Сэкономленную часть направлять в другие сферы», – поделился лидер команды Санжар Сартаев.

К примеру, вот такая конструкция помогает вырабатывать электроэнергию с помощью движения воды.

В составе команды 8 человек. Каждый из них выполняет свою функцию: творческий дизайн, программирование, стратегия, конструирование, менеджмент. Все они объединены общей целью — идти в ногу со временем и создавать будущее своими руками.

«Кстати название команды CLUTCH весьма символичное, что в переводе означает хваткий, цепкий, и полностью отражает дух команды», — говорит пресс-секретарь Назарбаев интеллектуальной школы Шымкента.

Теперь перед ребятами стоит ответственная задача — представить Казахстан на международной арене. Большое путешествие в США, штат Массачусетс, состоится в июне. На Central Asia FIRST Championship соберутся сильнейшие инженеры-конструкторы, в числе которых будут и наши ребята. Сейчас все свое время команда CLUTCH посвящает наработкам и надеется достойно защитить проект.