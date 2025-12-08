В Шымкенте открылся первый в Казахстане универсальный комплекс экстренных служб

В минувшие выходные Шымкент с рабочим визитом посетил министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов. В ходе поездки глава МЧС дал старт работе первого в Казахстане универсального комплекса, объединяющего пожарных, медиков и полицию, передает OTYRAR.

Новый объект расположен в микрорайоне Елтай. В церемонии открытия приняли участие глава МЧС генерал-лейтенант Чингис Аринов, аким города Габит Сыздыкбеков, ветераны гражданской защиты и руководители профильных департаментов.

Комплекс создан в рамках программы «План развития территорий». По словам специалистов, размещение экстренных служб на одной площадке позволит значительно сократить время реагирования на вызовы и повысить эффективность защиты населения.

Строительство объекта велось за счет местного бюджета и завершилось всего за шесть месяцев. В здании предусмотрены служебные кабинеты, пост ГДЗС, столовая, учебный класс, учебная башня и спортивная площадка. Для сотрудников полиции и бригады скорой помощи выделены отдельные помещения. Также оборудованы гараж и навесы для специальной техники.

На территории дислоцируются пожарная часть №8, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники полиции. Новый комплекс обеспечивает безопасность более 16,5 тысячи жителей микрорайона Елтай.

До конца года аналогичный объект планируется открыть в микрорайоне Сауле. В 2026 году в Шымкенте начнётся строительство ещё шести универсальных комплексов экстренных служб.