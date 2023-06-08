Казахстан может стать импортозависимым от мебели

В Казахстане подорожала мебель.

За год цены на столы и стулья, кровати и диваны выросли в среднем на четверть, но в некоторых городах мебель стала дороже вполовину. По словам предпринимателей, цены выросли на сырье, кроме того рынок заполонила зарубежная продукция.

Обставить дом или квартиру мебелью стало дороже. Предметы интерьера за год ощутимо выросли в цене, столы, стулья и мягкая мебель в среднем подорожали на 25%. При этом в столице, например, цены выросли вполовину.

Значительнее всего изменилась стоимость спальных гарнитуров, за год они стали дороже на 28 %. Ценник на шкафы вырос на 27%. Столы, стулья, кровати и диваны подорожали на 22-24%. По словам предпринимателей, выросла стоимость сырья, поэтому цены и подняли.

«Сейчас идет удорожание даже комплектующего на станки, сырье само собой. Если российское процентов на 10-15 выросло в цене по сравнению с прошлым годом, у наших производителей хорошая цена, мы несколько вариантов предлагаем нашим клиентам», — говорит Руслан Турмаханов технический руководитель по производству корпусной мебели ТОО «MEGA SMART».

А еще подорожала фурнитура, да и зарплаты работникам нужно повышать, говорят бизнесмены. А между тем наши мебельщики все еще испытывают проблемы с логистикой, доставлять сырье для производств стало сложнее и дороже. Это ложится дополнительной стоимостью на конечные изделия.

«Если раньше это по логистике занимало порядка 2 недель, то сейчас это растягивается до двух месяцев, также этот фактор повлиял на внутренние перевозки. В погоне за финансовыми потоками сейчас у нас на КТЖ отдают предпочтение транзитным грузам, а местные грузоотправители и грузополучатели они страдают», — говорит Канат Ибраев, президент ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности Казахстана.

Кроме того, на мебельном ранке стало больше конкуренции. В Казахстане активно открываются зарубежные производства и магазины. Это не лучшим образом сказывается на отечественных производителях. В ассоциации говорят, мебельщикам нужна поддержка государства в виде налаживания рынка сбыта. Чтобы хотя бы в госзакупках отдавали предпочтение только казахстанской мебели. Иначе, если импортные товары окончательно завоюют рынок, наши производства могут не выдержать конкуренции и закрыться. Без работы могут остаться сотни тысяч человек — водители, грузчики, сборщики и продавцы. А Казахстан станет импортозависимым от мебели.