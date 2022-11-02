Цены на мебельную продукцию могут ощутимо вырасти

Цены на мебель могут вырасти. Казахстанские производители испытывают трудности с поставками дерева из России. Из-за сложной геополитической ситуации страдает логистика. Некоторые предприятия ждут сырьё больше двух месяцев. Производство офисной мебели в нашей стране уже сократилось на 10%.

В этом цехе по производству мебели уже почувствовали нехватку отельных видов плитного материала. Большую часть сырья для производства завозят из России, а также Европы. В связи со сложной геополитической ситуацией логистика, выстроенная годами, нарушилась.

Если раньше ДСП и ЛДСП из России везли железнодорожными вагонами, то сейчас плитные материалы доставляют до производителей фурами. Это долго — срок доставки увеличился в несколько раз, задерживаются заказы для покупателей. Невыгодна такая транспортировка по объему и цене, говорят специалисты. Стоимость на логистику выросла в три раза, а значит, взлетят и прайсы на конечный продукт — мебель.

«Уже сейчас которые материалы мы покупаем из России, они заходят в себестоимость дороже, чем было, и можно сказать, что уже с завтрашнего дня некоторые позиции у нас подорожают. Где-то 20-25% будет удорожание», — говорит Руслан Турмаханов, руководитель технического департамента ТОО «Mega Smart».

Некоторые предприятия, говорят в Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности, ждут сырье по два с половиной месяца, хотя раньше его доставляли за две недели. Возможно, поэтому, производство офисной мебели в стране сократилось на 10%. Специалисты говорят, в Казахстане остро стоит вопрос обеспечения сырьем. Были попытки открыть производство ДСП, ЛДСП и других плитных материалов, но сделка с иностранными инвесторами сорвалась.

«Ситуация в мире повлияла и иностранные инвесторы отказались. У нас около 2-2,5 миллионов кубов леса, которые можно использовать в деловом обороте, можно делать столярные изделия либо пустить на переработку», — говорит Канат Ибраев, президент ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности РК.

Местные предприятия не обладают достаточными финансами, чтобы заниматься выпуском плитных материалов. Сейчас внутренний рынок мебельной и деревообрабатывающей промышленности в нашей стране нестабильный. Цены на сырье и мебель растут. К тому же, все больше к нам завозится российская, белорусская и китайская продукция. Если так будет продолжаться, то наши производители попросту уйдут в минус.