Типовая мебель в магазинах часто не подходит под интерьер или габариты комнаты. Большинство новоселов или хозяев, затеявших ремонт, выбирают мебель на заказ – корпусную, мягкую, кованую. Такие изделия долговечны, и идеально вписываются в новый интерьер. На что обратить внимание в договоре с мастерами?

А нужен ли договор?

Стоимость материалов для изготовления мебели по индивидуальным эскизам и работа мастеров стоят немало. Подберите на OLX фирму с опытом работы и внушительным портфолио. После замеров согласуйте с мастером все пожелания.

Основные условия договора и факт передачи аванса зафиксируйте в бумажном виде или с использованием электронных цифровых подписей. Это обезопасит от нарушения сроков и попыток увеличить бюджет во время исполнения заказа.

Основные условия договора на изготовление мебели

Возьмите за основу договор подряда. Внесите данные сторон, реквизиты, проверьте пункты форс-мажоров (сейчас многие добавляют карантин). Согласуйте пункты по срокам и штрафным санкциям за нарушение обязательств сторон.

В предмете договора подробно опишите суть заказа. Основная спецификация указана на эскизе или проекте, который является неотъемлемой частью договора.

На эскизе представлен:

чертеж — общий вид мебели, фасады и торцевые части, внутреннее наполнение;

размеры мебели в миллиметрах, включая высоту и глубину, габариты секций, расстояние между полками.

Мастер полностью описывает согласованный проект:

Материалы для изготовления:

сорт дерева, цвет ламинации (МДФ или ДСП);

тип и цвет тканей, кожи или экокожи;

фурнитура, тип направляющих и выдвижных систем;

внутреннее заполнение корпусной мебели или тип матрасов мягкой;

замки, декоративные элементы, стекла, витражи, рисунки, напыление;

подсветка, сейф и скрытые элементы конструкции.

Перечень работ:

демонтаж, замеры;

закупка материалов, изготовление;

транспортировка, установка;

гарантийное обслуживание.

Договор на изготовление мебели включает 3 цены:

совокупная стоимость заказа , с учетом цены материалов и стоимости работ;

цена материалов ;

цена выполнения работ по тарифам фирмы либо процент от цены материалов.

Привлечение субподрядчиков прописывается в договоре, их услуги входят в оговоренную цену выполнения работ. Обратите внимание – при указании штрафа за нарушение срока или качества в договоре указывается % от цены выполнения работ.