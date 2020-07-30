Изготовление мебели

Типовая мебель в магазинах часто не подходит под интерьер или габариты комнаты. Большинство новоселов или хозяев, затеявших ремонт, выбирают мебель на заказ – корпусную, мягкую, кованую. Такие изделия долговечны, и идеально вписываются в новый интерьер. На что обратить внимание в договоре с мастерами?

А нужен ли договор?

Стоимость материалов для изготовления мебели по индивидуальным эскизам и работа мастеров стоят немало. Подберите на OLX фирму с опытом работы и внушительным портфолио. После замеров согласуйте с мастером все пожелания.

Основные условия договора и факт передачи аванса зафиксируйте в бумажном виде или с использованием электронных цифровых подписей. Это обезопасит от нарушения сроков и попыток увеличить бюджет во время исполнения заказа.

Основные условия договора на изготовление мебели

Возьмите за основу договор подряда. Внесите данные сторон, реквизиты, проверьте пункты форс-мажоров (сейчас многие добавляют карантин). Согласуйте пункты по срокам и штрафным санкциям за нарушение обязательств сторон.

В предмете договора подробно опишите суть заказа. Основная спецификация указана на эскизе или проекте, который является неотъемлемой частью договора.

На эскизе представлен:

  • чертеж — общий вид мебели, фасады и торцевые части, внутреннее наполнение;
  • размеры мебели в миллиметрах, включая высоту и глубину, габариты секций, расстояние между полками.

Мастер полностью описывает согласованный проект:

  1. Материалы для изготовления:
  • сорт дерева, цвет ламинации (МДФ или ДСП);
  • тип и цвет тканей, кожи или экокожи;
  • фурнитура, тип направляющих и выдвижных систем;
  • внутреннее заполнение корпусной мебели или тип матрасов мягкой;
  • замки, декоративные элементы, стекла, витражи, рисунки, напыление;
  • подсветка, сейф и скрытые элементы конструкции. 
  1. Перечень работ:
  • демонтаж, замеры;
  • закупка материалов, изготовление;
  • транспортировка, установка;
  • гарантийное обслуживание.

Изготовление мебели

Договор на изготовление мебели включает 3 цены:

  • совокупная стоимость заказа, с учетом цены материалов и стоимости работ;
  • цена материалов;
  • цена выполнения работ по тарифам фирмы либо процент от цены материалов.

Привлечение субподрядчиков прописывается в договоре, их услуги входят в оговоренную цену выполнения работ. Обратите внимание – при указании штрафа за нарушение срока или качества в договоре указывается % от цены выполнения работ.

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