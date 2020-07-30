Типовая мебель в магазинах часто не подходит под интерьер или габариты комнаты. Большинство новоселов или хозяев, затеявших ремонт, выбирают мебель на заказ – корпусную, мягкую, кованую. Такие изделия долговечны, и идеально вписываются в новый интерьер. На что обратить внимание в договоре с мастерами?
А нужен ли договор?
Стоимость материалов для изготовления мебели по индивидуальным эскизам и работа мастеров стоят немало. Подберите на OLX фирму с опытом работы и внушительным портфолио. После замеров согласуйте с мастером все пожелания.
Основные условия договора и факт передачи аванса зафиксируйте в бумажном виде или с использованием электронных цифровых подписей. Это обезопасит от нарушения сроков и попыток увеличить бюджет во время исполнения заказа.
Основные условия договора на изготовление мебели
Возьмите за основу договор подряда. Внесите данные сторон, реквизиты, проверьте пункты форс-мажоров (сейчас многие добавляют карантин). Согласуйте пункты по срокам и штрафным санкциям за нарушение обязательств сторон.
В предмете договора подробно опишите суть заказа. Основная спецификация указана на эскизе или проекте, который является неотъемлемой частью договора.
На эскизе представлен:
- чертеж — общий вид мебели, фасады и торцевые части, внутреннее наполнение;
- размеры мебели в миллиметрах, включая высоту и глубину, габариты секций, расстояние между полками.
Мастер полностью описывает согласованный проект:
- Материалы для изготовления:
- сорт дерева, цвет ламинации (МДФ или ДСП);
- тип и цвет тканей, кожи или экокожи;
- фурнитура, тип направляющих и выдвижных систем;
- внутреннее заполнение корпусной мебели или тип матрасов мягкой;
- замки, декоративные элементы, стекла, витражи, рисунки, напыление;
- подсветка, сейф и скрытые элементы конструкции.
- Перечень работ:
- демонтаж, замеры;
- закупка материалов, изготовление;
- транспортировка, установка;
- гарантийное обслуживание.
Договор на изготовление мебели включает 3 цены:
- совокупная стоимость заказа, с учетом цены материалов и стоимости работ;
- цена материалов;
- цена выполнения работ по тарифам фирмы либо процент от цены материалов.
Привлечение субподрядчиков прописывается в договоре, их услуги входят в оговоренную цену выполнения работ. Обратите внимание – при указании штрафа за нарушение срока или качества в договоре указывается % от цены выполнения работ.