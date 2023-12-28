В Шымкенте почтили память легендарного полководца Бауыржана Момышулы

В день 113-летия со дня рождения народного героя Бауыржана Момышұлы — ветерана Великой отечественной войны, Героя Советского Союза, из легендарной Панфиловской дивизии, ученики собрались возле памятника известного батыра, чтобы выразить дань и уважения памяти легендарного комбата.

Айганым Каракулова, ученица школы-гимназии №1:

«Бауыржан Момышулы родился в 1910 году 24 декабря. Он был награжден орденом Героя советского союза в 1990 году посмертно, также он является народным героем Казахстана, писателем и полковником. В нашей школе учителя очень много рассказывают про Бауыржана Момышулы и про его подвиги и сегодня мы с большой радостью собрались здесь, чтобы почтить его память».

По словам преподавателя c 32-летним стажем работы Алины Соловьевой, подрастающему поколению необходимо рассказывать о народных героях, прививать чувство патриотизма и единства.

Алина Соловьева, учитель биологии школы-гимназии №1

«Все знают, что Бауыржан Момышулы отстоял Москву, что он в составе Панфиловской дивизии со своими солдатами смог остановить фашистские танки. Мы сегодня чтим его память в его День рождения и это важно не только потому что он один из героев войны, в Казахстане много героев, но важно еще и то, что Бауыржан Момышулы, продолжил свою карьеру, который готовил офицеров и смог передавать свой опыт».

Бауыржан Момышулы считается одним из первых казахстанских военных ученых. Он много лет посвятил литературному труду и стал известным писателем. Бауыржан Момышулы воспевал ратные подвиги и героизм народа. В честь дня рождения героя, школьники вспомнили его знаменитые цитаты.

Церемония возложения цветов к памятнику Бауыржана Момышулы – память о том, что Великая Победа была достигнута ценой колоссальных человеческих жертв. Казахстан, население которого тогда составляло более шести миллионов. человек, отправил на фронт порядка 20 процентов населения республики, из которых каждый второй погиб. Свою стойкость и мужество проявили как раз такие воины как Бауыржан Момышулы.