Если бы мне задали вопрос: с кем из героев недавнего прошлого вы бы захотели поговорить, я бы в числе пары-другой имен обязательно назвала бы имя Бауыржана Момышулы.

Почему? А потому что он был ярким, неординарным. Если одним словом – Героем. Говорят, был необыкновенно прямолинейным, жестким, честным, порядочным человеком. А еще он – писатель. В эти дни есть, как минимум, два информационных повода вспомнить об этом легендарном человеке. Первый – 11 декабря исполнилось 30 лет, как Бауыржану Момышулы было присвоено (посмертно) звание Героя Советского Союза. А 24 декабря исполняется 110 лет со дня его рождения. О таких людях, как он, надо вспоминать почаще, без инфоповодов, знакомить с ним молодежь, советовать

им изучать его жизненный путь. Короче, учиться жить по-людски.

Каким был легендарный полководец в детстве, можно судить по одному только прозвищу – Шан-Тимес.

В переводе с казахского – «пыль не тронет», то есть непоседа. Оно и понятно, ведь он родился в семье кочевников. Случилось это в 1910 году в Колбастау, ныне это Жуалынский район Жамбылской области. Село Бурное – так понятнее?

В 1929 году после окончания 9 классов школы, Бауыржан Момышулы стал работать сначала учителем, а потом секретарем райисполкома Совета народных депутатов. Затем – начальником районной милиции, инструктором Алма-Атинского горвоенкомата и даже прокурором района. И такая стремительная карьера была сложена, внимание – к неполным 22 годам! Сопоставьте с достижениями нынешних молодых…

В ноябре 1932 года Б. Момышулы был призван в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. Служил командиром взвода в 3-й Туркестанской стрелковой дивизии в Среднеазиатском военном округе. В январе 1934 года Бауыржан Момышулы был уволен в запас. С 1935 года работал в Чимкенте старшим консультантом Казахстанской республиканской конторы Промышленного банка.

В марте 1936 года вторично был призван в Красную Армию. Службу проходил на Дальнем Востоке под командованием маршала Советского Союза Василия Блюхера. Позднее – участие в боях с японской Квантунской армией у озера Хасан в качестве командира артиллерийской батареи.

С февраля 1940 года Момушулы служил в Киевском Особом военном округе. Участвовал в присоединении Бессарабии к СССР. В январе 1941 года вновь был переведен в Среднеазиатский военный округ и назначен старшим инструктором вневойсковой подготовки республиканского военкомата Казахской ССР.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

В самом начале Великой Отечественной войны, когда в САВ округе начала формироваться 316-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Ивана Панфилова, старший лейтенант Бауыржан Момышулы был назначен в нее командиром батальона 1073-го Талгарского стрелкового полка. В конце августа – уже после завершения формирования в Алма-Ате – он убыл с дивизией на фронт, в направлении Москвы.

Боевые действия советских и немецких войск на московском направлении начались в самом конце сентября. Оно было ужасным для наших войск… Да, начало битвы за Москву было просто катастрофическим. В связи с этим 5 октября 316-я стрелковая дивизия была поднята по тревоге и срочно переброшена на волоколамское направление, куда ее первые эшелоны стали прибывать 10 октября.

316-я стрелковая дивизия в составе 16-й армии Западного фронта вошла в историю под именем панфиловцев. Она стойко держала оборону.

Вот как те события описаны в Википедии: «Старший лейтенант Момышулы при обороне Москвы участвовал в 27-и боях. За беспримерный и массовый героизм личного состава приказом народного комиссара обороны СССР от 8 ноября 1941 года дивизии было присвоено гвардейское звание и она получила наименование 8-я гвардейская стрелковая дивизия, а 1073-й стрелковый полк, в котором воевал Бауыржан Момышулы, стал 19-м гвардейским стрелковым полком.

Во время второго генерального наступления вермахта на Москву с 16 по 18 ноября 1941 года батальон старшего лейтенанта Бауыржана Момышулы в отрыве от дивизии героически сражался на Волоколамском шоссе у деревни Матрёнино. Умелое руководство комбата позволило на три дня задержать немцев на данном рубеже. После чего старший лейтенант Момышулы вывел батальон из окружения боеспособным».

В конце ноября Момышулы был назначен командиром полка. И не абы как, а личным приказом командарма 16 армии Константина Рокоссовского! Обратите внимание – старший лейтенант командовал полком! Так были отмечены его очевидные командирские способности. Деревни Соколово, Дубровка, населенный пункт Крюково, город Холм – эти названия значились в боевом пути полка Бауыржана Момышулы в ходе битв под Москвой.

…Уже в 1942 году капитан Бауыржан Момыш-улы за проявленные мужество и героизм в битве под Москвой был представлен к званию Героя Советского Союза. Но звание Героя ему было присвоено лишь спустя 48 лет, 11 декабря 1990 года. Посмертно, спустя 8 лет после его ухода из жизни. Награду отца получал его сын Бахытжан…

Почему пришлось ждать этого почти полвека? Вероятнее всего, Герою не могли простить его прямолинейности и правдивости…

Блогер Наталья Тележинская приводит такой факт из боевой биографии Момышулы: «…бои у деревни Крюково. По оперативной карте он измерил расстояние от Крюкова до Кремля. Оказалось, всего 30 км. Бауыржан Момышулы взял перочинный нож и отрезал ту часть карты, где изображена Москва: нам не понадобится эта карта, больше отступать нельзя. И действительно, именно от станции Крюково советская армия перешла в наступление. Момышулы в тех боях был ранен в позвоночник, но из боя не вышел…»

В январе-апреле 1942 г. 8-я гвардейская стрелковая дивизия и 9-я гвардейская стрелковая дивизия, командиром которой Б. Момышулы был назначен впоследствии, вели бои с дивизией СС «Мертвая голова» и участвовали в Демянской операции («Демянский котел»). Вскоре Б. Момышулы было присвоено звание гвардии полковника, в 1943 году вышел приказ о его назначении командиром дивизии.

Еще одно ранение. Лечился в госпитале. В декабре 1944 года окончил курсы усовершенствования офицерского состава при Высшей военной академии имени Климента Ворошилова.

В январе 1945 года Момышулы прибыл на 2-й Прибалтийский фронт. Руководил частями дивизии в ходе блокады Курляндского котла войск противника и ряда частных операций против этой группировки.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

В наступившее мирное время Момышулы продолжал командовать дивизией, которая с августа 1945 года дислоцировалась в Прибалтийском военном округе. В 1948 году окончил Высшую военную академию имени Климента Ворошилова. После ее окончания был назначен сначала председателем ДОСАРМ Казахской ССР, а с ноября 1948 года – замкомандира 49-й отдельной стрелковой бригады. С ноября 1950 года – старший преподаватель кафедры общей тактики и оперативного искусства Военной академии тыла и снабжения Советской армии имени Вячеслава Молотова.

В декабре 1955 года в звании полковника был уволен в запас. Вернулся в Алма-Ату.

ВТОРОЙ ПОДВИГ

В свое время Герой Советского Союза, генерал-майор, писатель Пётр Вершигора сказал: «Нам известны военные подвиги Бауыржана Момышулы. Став писателем, он совершил второй подвиг. Оба подвига, на мой взгляд, равноценны».

Интересно, что первые очерки Момышулы печатались в местной газете еще в 1928 году. Потом ему было явно не до писательства, но на протяжении всей своей военной службы он просто вел дневники. После войны у него сохранилось 38 тетрадей. Всякий раз, работая над текстами своих книг, он обращался к этим записям, сделанным в окопах, во время затишья между боями. Возможно, благодаря им в его военных книгах чувствуется живое дыхание тех огненных лет.

Пожалуй, самая известная его книга – «За нами Москва. Записки офицера». В ней собраны автобиографический роман «Наша семья», повести «За нами Москва», «Капитан Лысенко», «У генерала Панфилова», рассказы.

В псоледнем номере РАБАТа мы публикуем один из его рассказов – «Спина». Прочтите и вы сами убедитесь, насколько наблюдательным, прозорливым, понятным был писатель Бауыржан Момышулы.

К слову, писал Бауыржан Момышулы одинаково свободно и на русском, и на казахском языках. Свои книги переводил сам. Работал и в области литературной критики, путевых очерков. Переводил с казахского и уйгурского языков на русский прозу и поэзию казахских и уйгурских писателей.

Прекрасным переводчиком стал и его сын – Бахытжан. В прошлом году у букинистов приобрела книгу Кемела Токаева «Таинственный след» о буднях милиции, в котором с удивлением обнаружила имя переводчика – Бахытжан Момышулы…

ЛЕГЕНДА

Легендой Бауыржан Момышулы стал еще при жизни. В 32 года он стал героем повести Александра Бека «Волоколамское шоссе». В книге рассказывается о бойцах отдельно взятого батальона из дивизии Панфилова. Батальоном командует комбат Бауыржан Момышулы. Для Бауыржана, бывшего артиллериста, командира батареи, не имевшего опыта командования пехотным батальоном, 1941 год становится школой военного мастерства. Ему приходится решать судьбы своих солдат, объединить массу разрозненных людей в единый организм – боеспособную единицу, подчинить их своей воле. В результате отчаянных оборонительных боев батальон Момышулы становится резервным в дивизии Панфилова и получает боевую задачу – как можно сильнее измотать врага и замедлить его наступление на Москву в районе Волоколамска. С поставленной задачей батальон справляется, несмотря на людские потери и сложнейшую ситуацию на фронте.

В романе поднята тема интернационализма и боевого братства.

По мнению Константина Симонова книга «Волоколамское шоссе» – одна из самых лучших книг о войне в нашей литературе. Она стала настольной для латиноамериканского революционера Че Гевара. С 1946 года в течение многих лет чтение этой книги является обязательным для слушателей офицерских курсов Армии обороны Израиля. В Финляндии ее изучали курсанты Военной академии. Книга была включена в список для обязательного чтения членами Китайской компартии. В 1963 году книга была включена в образовательную программу офицеров армии ГДР… Почему так произошло? Потому что в ней рассказано о реальных героях и потому, что в ней нет ничего, кроме ПРАВДЫ.

ПАМЯТЬ

Народ и власть (после смерти Героя) любят Момышулы. Во всех городах Казахстана есть памятники воину и писателю, улицы и проспекты, школы носят его имя.

В прошлом году в Таразе – на Родине Героя был открыт потрясающий Зал Славы, посвященный подвигу народа в Великой Отечественной войне. Второй этаж Зала полностью посвящен своему героическому земляку Бауыржану Момышулы.

ОТЕЧЕСКОЕ НАПУТСТВИЕ

В Жамбылской областной газете «Знамя труда» 9 мая 2012 года была опубликована статья «Вижу три полка – мертвых, калек и вас». Ее автор Бекет Момынкул приводит стенограмму речи Бауыржана Момышулы (г. Прена, Литва). Эти факты достойны и вашего внимания. РАБАТ их публикует в сокращении.

«Великая Победа застала гвардии полковника Бауыржана Момышулы в должности командира 9-й гвардейской дивизии. И только в конце сентября 1945 года вышел Указ Верховного Совета СССР о демобилизации солдат Великой Отечественной войны. 28 сентября Б. Момышулы встретился с воинами 23-го гвардейского полка и рассказал им о порядке долгожданной демобилизации. Вот выдержки из стенограммы выступления легендарного полководца, полагаем, что его речь передаст дух того времени – победного сорок пятого.

«Здравствуйте, товарищи! Верховная власть страны в лице Президиума Верховного Совета Союза ССР вчера издала закон о демобилизации из рядов армии некоторых категорий военнослужащих, которые составляют, по существу, большинство ее личного состава, и которые на собственных плечах вынесли основные тяготы войны на всем ее протяжении…

…Вас интересует, когда вы поедете домой. Вы поедете домой с 1 октября по 15 ноября. Отправка будет производиться по принципу землячества. Эшелоны будут подаваться по направлениям: сибиряки – Новосибирским, среднеазиаты – Ташкентским эшелоном, ленинградцы – Ленинградским. Когда какой эшелон подадут, я не знаю. Следовательно, вам надо будет набраться терпения на полтора месяца.

Что вы будете делать до подачи вам эшелонов? Вы будете помогать нам подготовиться к зиме. Надо благоустроить казармы, оборудовать учебные поля. Для чего это нужно?

Это нужно для того, чтобы новое пополнение, ваша смена, жило в нормальных условиях и обучалось на оборудованном учебном поле. На смену вам в ближайшем будущем прибудут ваши младшие братья, даже сыновья. В этот период вам нужно работать добросовестно, соблюдать все воинские порядки не за страх, а за совесть и не попадать в неприятное положение из-за своей недисциплинированности.

В этот период вам нужно быть более нравственными, чем когда-либо. Ибо настало время скорой встречи с семьей, с женой, с детьми, которые в течение четырех лет денно и нощно ждали вас с глубокой тревогой в сердце, молились Богу за вас, провели много бессонных ночей, волнуясь за вас, за вашу жизнь. Вы обязаны как большой человек-победитель принести порядок в свою семью, неизменную любовь и верность жене и детям своим.

Терпи солдат, пока настанет день встречи. (Смех.) Не будь свиньей перед своей подружкой, будь человеком – мужем! Не падай в грязь венерических болот – это мой первый совет.

Второй совет: когда будете ехать в эшелоне, вас будет сопровождать эшелонное начальство. Натворил ты что-нибудь в пути, схватят тебя за шиворот и отправят в тюрьму прямым сообщением. Такой неприятности никому не желаю. Вместо того, чтобы доехать домой, попасть в тюрьму. Это недостойно воина-победителя. Это неприятно для вас, для вашей семьи. Веди себя достойно в пути, чтобы каждая станционная торговка была поражена твоим благородством.

Третий совет. Мы вам дадим небогатые подарки. В ваш карман положим по тысяче рублей денег. В мешок – немного муки, сахару, мяса. Для чего это дается? Вам ли они даются? Нет. Они даются вашим друзьям, вашей семье для того, чтобы они сумели материально обставить вашу радостную встречу, а не для того, чтобы пропивать или сожрать в дороге. (Смех.)

Никому не секрет, что четырехлетняя война достаточно потрепала каждую семью и в материальном смысле. Что значит ваш приезд? Это значит для вашей семьи – мертвый воскрес! Сколько волнений, сколько сладких слез радости!

Чарка водки! Не у всякой семьи есть чарка и деньги на это. Не у всякой семьи есть сметана, блины, не у всякой семьи есть мясо на закуску, не у всякой семьи есть сахар и сладкий чай.

Ты приедешь домой, к тебе явятся друзья, будут пожимать руку твоей жене, поздравлять с приездом дорогого мужа, поздравлять детей твоих, которые детскими глазами, с детской радостью будут смотреть на отца. Жена счастливая, взволнованная захочет в этот знаменательный день своей жизни сделать широкий жест: щедро угостить гостей, отметить твой приезд, но ее рука, ее сердце скованы бедностью. Ты заметил, что твоя дорогуша смущена, смотрит на тебя беспомощно и глазами говорит:

«Милый Ванюша, я готова зажарить котлету хоть из себя (смех), чтобы гости радостно ушли после нашей счастливой встречи». А ты не будь растерянным и наивным. Посмотри в сторону жены, как у нее с хозяйством обстоит. Ведь всухую не полагается встречать. Вдруг заходит Иван Никанорыч, твой сосед добрый, кидается к тебе, ты его останови, правую руку ему не подавай, скажи ему так: «У меня, Иван Никанорыч, правую руку немного немец прогрыз», – и подай ему левую руку. Пока он будет жать левую, сам сунь правую руку в карман и своей Анютке из кармана вытяни тысячу рублей, чтобы водку принесла. (Смех.)

В кухне жена пироги стряпает, половина горит, другая не получается, гости сидят, водка на столе. Пока будет горячее готово, долго ждать. Гости с досадой и нетерпением на бутылку смотрят – разлить бы водку, да закуски нема. Вот для того чтобы в этот момент ты не очутился в глупом положении, тебе даются на холодную закуску две банки консервов. (Смех.) Рассчитано все, товарищи, пирожки, блинчики горячие на столе, водка выпита, чайку надо попить, а сладить нечем. Чтобы твои гости губы не ошпарили кипятком, тебе дается два кило сахара на сладкий чай.

Может быть, каждый воин почувствует себя после такой тяжелой войны вольно, так как он имеет заслуги, у него есть ордена на груди; он считает себя имеющим право свободно шагать, не уважать общественный порядок, нормы гражданского поведения. Если каждый солдат, провоевавший четыре года, каждый имеющий ордена, каждый герой бесцеремонно будет нарушать наши порядки, будет нарушать нормы поведения советского человека, будет унижать и оскорблять достоинство наших граждан, то в течение какого-нибудь месяца вся советская страна превратится в страну сплошных хулиганов. Поэтому ни народ, ни государство, ни правительство никому не могут позволить нарушать общественный порядок, не уважать законы, не уважать достоинство граждан, нарушать нормы поведения.

Если ты имеешь заслуги, это обязывает тебя быть примером везде и всюду. Ордена требуют достойного поведения. Сколько бы у тебя орденов ни было, ты уехал из дому скромным Иваном, приезжай скромным Иваном, только тогда ты заслужишь уважение и любовь, а не грудобоем.

Последнее. Ты был достойным, отличным бойцом на поле боя. С честью выполнил свой долг в войне, в бою. Ты отличился на фронте. Будь примером, отличись теперь на трудовом фронте, ибо твой долг – всеми силами помогать своему народу в быстрейшем восстановлении народного хозяйства. Твой долг быть стахановцем в труде, отличиться на производстве, на колхозных полях.

Вот все, что я вам хотел сказать».

ПОТОМКИ

Скончался Бауыржан Момышулы 10 июня 1982 года в Алма-Ате. Похоронен на кладбище Кенсай.

Был дважды женат. Первой женой стала Бибижамал Муканкызы, которая в октябре 1941 года родила ему сына Бахытжана. Он стал писателем, переводчиком. Скончался Бахытжан Бауыржанович в 2012 году. У Героя есть внук Ержан и два правнука – Нурсултан и Мадияр.

Второй женой стала Гайникамал Баубекова, на которой он женился в 1961 году. Вместе они прожили 12 лет – до ее смерти в марте 1973 года.

Как стало известно из интервью режиссера фильма о Бауыржане Момышулы «Казактын Бауржаны» Калилы Умарова газете «Караван» «Нераскрытые тайны жизни героя», у Героя есть внебрачная дочь – Коркина Елена Бауыржановна, которая живет в Москве. С ее мамой, певицей Б. Момышулы встретился в годы войны на концерте в Москве.

Мы уже упоминали о 38 тетрадях-дневниках Бауыржана Момышулы. В записи, сделанной в период с декабря 1955 по январь 1956 года, есть слова, отражающие его принципиальную гражданскую позицию: «Я не намерен снова впасть в рабство какого-либо проходимца-чиновника. Мы все же не достигли высшей ступени демократии. Мне кажется, что высшая ступень демократии в своей основе будет зиждиться на абсолютно свободном высказывании общественного мнения и, самое главное, на уважении этого мнения».

Обратите внимание на дату – сделано это было лишь спустя десятилетие после войны и всего лишь после двух лет со дня смерти Сталина…

Бауыржан Момышулы – остается по-прежнему актуальным, современным. Повторюсь, надо изучать его ратный и творческий путь. Было бы здорово, если б в душе каждого из нас, казахстанцев, горела хотя бы одна искорка от пламени души непревзойденного по мужеству Бауыржана Момышулы.

Подготовила Фарида ШАРАФУТДИНОВА