В Шымкенте подделывали дрожжи “Pakmaya”

Крупная партия популярного бренда сухих дрожжей “Pakmaya”, которые пользуются большой популярностью у хозяек, оказалась контрафактом.

Продажа контрафактной продукции активно росла из-за низкой цены, что, естественно, привлекало многих потребителей. Кустарным производством занимались в Шымкенте. В подпольном цехе изъяли упаковочную машину, материалы и сырьё.

«Клеится вот так вот, сюда накладывается плохого качества дрожжи и в конечном итоге получаем контрафактную продукцию. Видите как она неровно наклеена везде по разному», — говорит специалист.

Отличить такие дрожжи от настоящих не сложно. Склеенные концы пачки неровные, кое-где проступает клей. Что внутри упаковки и как подобное содержимое может сказаться на здоровье, остаётся только догадываться.

«Мы не знаем что там внутри, какая смесь, органы юстиции проверяют только товарный знак. Вид использования этикетки можете обратить внимание как неровно наклеено», — говорит Мухтар Абдезов, руководитель отдела по правам интеллектуальной собственности департамента юстиции г.Шымкента .

Владельца цеха оштрафовали на 69 тысяч тенге. Всего за 11 месяцев этого года сотрудники департамента юстиции провели 13 мероприятий. Правонарушителей привлекли к административной ответственности, они заплатили штраф — около миллиона тенге. Всего из оборота изъяли 8 700 наименований различной продукции — это техника, бытовая химия, косметика, пищевая продукция..

«Правообладатель обладает исключительным правом использовать свой товарный знак. В этом году были защищены права таких правообладателей как Azelit, Domestos, Apple», — говорит Айнур Исабекова, заместитель руководителя департамента юстиции г.Шымкента.

С начала этого года в стране частично отменили мораторий на проверку малого и среднего бизнеса. По заявлениям правообладателей представители ведомства могут инициировать проверку представителей бизнеса. Чтобы работать эффективнее, с сотрудники юстиции проводят совместную работу с представителями департамента экономических расследований, прокурорами и полицейскими.