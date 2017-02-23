Как на дрожжах. Мифы и легенды о хлебной закваске

В последнее время по стране покатился вал выступлений и публикаций о «вреде» хлебопекарных дрожжей. И что неприятно, выступают иногда люди известные и уважаемые. Правда, все как один, несведущи в хлебопечении. Чаще всего, это академики межгалактических академий и верховные магистры всепланетных конгрессов и внушаемые люди, прочитавшие бред, который эти «академики» несут.

Например они на «голубом» глазу уверяют то, что дрожжи придумали фашисты, как бактериологическое оружие. И то, что люди, кушающие хлеб, становятся алкоголиками. И раковые клетки, вскормленные дрожжами, заполоняют весь организм. И так далее, и тому подобное…

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Информационный портал Otyrar.KZ собрал часто встречающиеся мифы и доказанные факты о самом популярном продукте.

Хлебопекарные дрожжи никто и никогда специально не выводил. Дрожжевой грибок Sассharomусеs serevisiae давно и благополучно существует в природе, и мы в больших количествах поедаем его вместе с виноградом, сливами, яблоками, клубникой, смородиной. Также он присутствует в вине, квасе, кефире, в сырах.

Дрожжевой грибок Sассharomусеs serevisiae преспокойно проживает внутри наших организмов вместе с 20-30 видами других грибков, не вызывающих никаких патологий. И проживал там всегда, потому что мы всегда ели вышеперечисленные продукты. И значит, наш организм давно знает этот грибок и считает его за своего. Различного вида дрожжевые грибки — составная часть нормальной микрофлоры кишечника.



Официальным первооткрывателем дрожжей считается Луи Пастер. В 1857 году ему удалось доказать, что спиртовое брожение – не обычная химическая реакция, как считалось в то время, а биологический процесс, непосредственное участие в котором принимают дрожжи. В 1881 году работник датской лаборатории Эмиль Христиан Хансен смог выделить отдельную культуру дрожжей. А спустя 2 года использовал ее для получения пива. С 1883 года, после удачного эксперимента Э.Х. Хансена дрожжи стали повсеместно использовать для выпечки хлебных изделий и приготовления пива.

Во время выпечки хлеба температура внутри мякиша достигает 95-97°С. Практически все дрожжевые грибки при этом погибают. Выживает столь ничтожное их количество, что его и сравнивать нельзя с тем, что попало в нас вместе с другими продуктами.



Термофильные дрожжи (те самые, что придумали фашисты для уничтожения человечества) — это такие дрожжи, которые переживают температуру кипения и даже выпечки. Им глубоко наплевать на всю производственную цепочку превращений, обработки и запекания… они лишь хотят побыстрее попасть к вам в ЖКТ и устроить в нем какую-либо пакость. Они, безусловно, вредны для тех кто в них верит, но все дело в том, что этих дрожжей (которые соответствуют описаниям выше) не существует в природе. Это миф.

Сложно сказать кто эту глупость придумал, но хочется попросить этого человека взять для начала в стакан с дрожжами залить кипятка, а затем, раз уж термофильные дрожжи «переживают любые температуры», заквасить этой массой хлеб. И обломаться. Так как дрожжи все давно мертвы, ведь не переживают они температуры кипятка. А может везде в производстве химики используют какие-то другие дрожжи, специальные? Да не вопрос, возьмите любой магазинный хлеб и ним что-либо заквасить попробуйте… Как думаете получится?

Столь пропагандируемый «бездрожжевой» хлеб, конечно, вкусен, но только из-за того, что ваша самодельная закваска и\или опара долго выбраживаются, и в них все это время вырабатываются вкусоароматические соединения. Поднимать же ваше тесто все равно будут дрожжи. Ведь малое количество дрожжевых грибков изначально содержится в муке, да еще сколько то попадает из воздуха. Так, что разводя закваску, вы фактически размножаете дрожжи. Тот же Sассharomусеs serevisiae, или другие дрожжевые грибы. Возможно и не столь безобидные. Раньше в деревнях этим занимались потому, что дрожжей просто не было или их экономили. А вас-то что заставляет?

по материалам открытых источников