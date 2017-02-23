Пекари ЮКО с большим стажем работы никогда не слышали о формалине в хлебе

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Пекари ЮКО с большим стажем работы никогда не слышали о формалине в хлебе. В отличие от депутата сената, которые во всеуслышание заявил о ядовитом казахстанском хлебе.

Свои претензии он высказал руководству Министерства сельского хозяйства. По словам народного избранника, в приготовлении хлеба используют ядовитые дрожжи. О таких подробностях в Минсельхозе не знали и пообещали разобраться.

Пекари ЮКО с большим стажем работы никогда не слышали о формалине в хлебе
Ляззат Киинов, депутат Сената Парламента РК.

Как гром среди ясного неба прозвучало заявление сенатора Киинова про качество казахстанского хлеба. Депутату, оказывается, давно нравится вкус французской булки. А вот отечественная буханка ему не угодила. На своих вкусовых предпочтениях сенатор не остановился и продолжил шокировать. Так, не раздумывая, Киинов разоблачил многолетнюю технологию производства. Он заявил, что хлеб, произведённый в Казахстане — это едва ли не оружие массового поражения.

Ляззат Киинов, депутат Сената Парламента РК: «В этих дрожжах есть формалин, а формалин — это яд, который применяется, чтобы сохранить труппы. Это яд, и он есть в этих дрожжах».

О том, что формалин входит в состав дрожжей пекарь из Шымкента Людмила Головацкая слышит впервые. Хлеб в собственной пекарни 64-х летней пенсионерки, замешивают и выпекают по старой технологии. Рецепт Людмила узнала более 30 лет назад, когда еще будучи девушкой, сама работала на хлебзаводе пекарем. Дрожжевое тесто обязательно выдерживают в специальной посуде до двух часов и лишь потом отправляют в печь. Такой способ закваски, по мнению хлебопёков, помогает избавиться от картофельной палочки в готовой продукции.

Впервые о формалине в хлебе слышат и в лаборатории Национального центра экспертизы и сертификации. Именно здесь проверяют качество формового, еще до того, как предприятию дают лицензию на выпекания хлебобулочных изделий. Специалисты поясняют, подобный показатель не регламентируется техническим регламентом.

«Согласно технического регламента Таможенного союза о безопасности пищевой продукции, где нормируются все показатели безопасности, содержание формалина в хлебе не регламентируется» — поясняет начальник испытательной лаборатории ЮКФАО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Кулянда Имангазина — Соответственно, испытательная лаборатория не проводила испытания на определения данного показателя. Токсичные элементы: свинец, кадмий, мышьяк, ртуть и пестициды в хлебе не выявлены. Все в пределах допустимой нормы».

Пекари ЮКО с большим стажем работы никогда не слышали о формалине в хлебеА между тем, медики серьезно обеспокоены. Формалин это смертельный яд и получить отравление можно даже при вдыхании паров. Особенно опасно его содержание в продуктах массового потребления. Наличие формалина в хлебе может вызвать необратимые последствия.

Асия Умиргазина, врач-терапевт: «При попадании, возникают жжение, боль и чувство давления в груди, одышка, учащение сердечной деятельности, открывается рвота и начинаются судороги. Смертельная доза при этом составляет 60-90 мл. При первых признаках, необходимо сразу обратиться к врачу. Правда, к нам с подозрением на отравление формалином не обращались».

Заменить хлеб на прилавках на бездрожжевой призывают некоторые потребители. Он, по мнению отдельных горожан, не только безопаснее, но и полезнее. Готовится он не одни сутки. А пекари уверены — подобный продукт № 1 будет не только кардинально отличаться по вкусу и внешнему виду, но и существенно прибавит в цене.

«Бездрожжевой метод выпекания хлеба непростой. Опару мы готовим за два дня, она обязательно сутки должна постоять в темном месте», — делится тонкостями производства пекарь Казбек Досов, — После мы распределяем опару на порции и замешиваем тесто. Затем выпекаем французские багеты, формовой хлеб, булочки».

О том, что качество казахстанского хлеба действительно изменилось видят и в министерстве сельского хозяйства. На вкус формового влияют не только дрожжи, но и пшеница. А ее качество за последние 5 лет значительно ухудшилось. По словам заместителя министра сельского хозяйства Кайрата Айтуганова, большая часть собранного урожая пшеницы 5-го класса. Причины ухудшения качества кроются в плодородии почвы. Фермеры годами не удобряют землю. К тому же вредят урожаю болезни.

Кайрат Айтуганов, заместитель министра сельского хозяйства РК: «Качество пшеницы с каждым годом падает последние 5 лет. Ряд факторов есть. Первое, природно-климатический, влажность. Второе, десятки лет не вносились удобрения, истощение почвы идет. Сельхозник выкачивал, сеял пшеницу опять же. И с прошлого года такая напасть, никогда в Казахстане не было, пошли болезни. Та же минимальная обработка дает сегодня обратный эффект. Хотя до этого говорилось, что будет все красиво и хорошо…»

Станет ли казахстанский формовой хлеб вкуснее, покажет время. Сейчас Минсельхоз начал собственную проверку. По ее итогам и станет ясно, кто ответит за качество отечественного хлеба.

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4 Комментариев Включено "Пекари ЮКО с большим стажем работы никогда не слышали о формалине в хлебе"

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Житель

Я думал только у женщин такое имя 😀

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
2 часов 12 минут назад
портфил

интересно, а что у нас в Шымкенте ещё остались те кто работал на наших хлеб заводах?

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
50 минут 7 секунд назад
портфил
ну а что касаемо нынешнего хлеба и дрожжей, достаточно вспомнить что ещё до СССР хлеб делали на закваске, но в 30-40 годы в СССР приготовление хлеба на закваске перестало быть рентабельным и актуальным.  ну а теперь внимание и смотрим ГОСТ из чего в СССР (если брать эталон хлеба по сравнению с нынешним) делали дрожжи ГОСТ 171-81 1.2. Для выработки используется основное и вспомогательное сырье:      сульфат аммония технический, полученный при производстве сернистого ангидрида;      кислота серная техническая по ГОСТ 2184 или АККУМУЛЯТОРНАЯ по ГОСТ 667;      микроудобрение для сельского хозяйства южных районов СССР;      известь хлорная… Показать весь текст »
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36 минут 49 секунд назад
Елена Бояршинова

Уважаемый портфил! Все, что вы перечислили, не удосужившись даже посмотреть в технической литературе, это подраздел: моющие и дезинфицирующие средства, которые используются для чистки и мытья оборудования при производстве дрожжей))) Они используются до сих пор (не только при Советском Союзе), без такой дезинфекции производство дрожжей во всем мире будет смертельно опасным. Это же грибы…

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15 минут 21 секунд назад
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