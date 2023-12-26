В Шымкенте зажгли главную новогоднюю ёлку

Главную новогоднюю елку зажгли в Шымкенте на площади Астана.

На представлении «Сказочный мир перед Новым годом» герои мультфильмов устроили парад. Для гостей праздника звучали песни из популярных сказок.

Жители и гости Шымкента собираются на церемонию зажжения главной ёлки. Восемнадцати метровую зелёную красавицу установили перед городским акиматом, на площади Астана.

Приехавших на карете главных волшебников — Деда мороза и Снегурочку встречают сказочные персонажи — кролики. Вместе с акимом города Габитом Сыздыкбековым они зажигают огни на главной ёлке. Яркий фейерверк освещает огнями праздничную площадь.

Музыка, зажигательные танцы и детский смех. Всё это придаёт событию особый предновогодний шарм. Сказочную атмосферу создали сотрудники культуры и образования Шымкента.

Жамбыл Нурлыбай, заместитель директора по творчеству концертной организации дома культуры г. Шымкента:

«На площади Астана прошла церемония зажжения главной елки города. Ее организацией занимались специалисты сферы культуры, в том числе более 20 организаций при управлении культуры, театров, дворца школьников и школьные студии, в рамках программы «Даму бала».

В Енбекшинском районе Шымкента главную елку зажгут 28 декабря в парке дружбы Казахстана и Турции, но покупать снежную красавицу не будут. Отреставрируют старую.

В Абайском районе намерены купить новую 15-метровую елку. В Каратауском районе на новогоднее оформление улиц планируют потратить около 15-ти миллионов тенге.

В центральной части города — Аль-Фарабийском районе — 12 миллионов и в Туранском районе – около 11 миллионов тенге.