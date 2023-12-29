Во сколько обошлась новогодняя ёлка казахстанцам

Казахстанцы закупаются елками.

Главный атрибут новогоднего праздника – украшенная зеленая красавица. Традиционно казахстанцы покупают искусственную ель. Самые дорогие — гелиевые елки, подорожали на 10-15% самые маленькие стоят 50 тысяч, побольше — 70, а зеленая красавица высотой 2 метра 10 сантиметров обойдется уже в 100 тысяч.

Чуть дешевле елки из ПВХ, от 10 тысяч и выше. Самые бюджетные — китайские, так называемая «мишура». Они стали дешевле.

«Цены упали, Китай границу открыли и цены намного упали, самые маленькие в том году 2 тысячи были, сейчас 1,5, на 500 тенге упало. Два метра десять сантиметров в прошлом году стоила 15, в этом году 12 тысяч», — говорит Азизбек Елхамов, продавец.

Цены упали и на игрушки: елочные шары, гирлянды, мишуру везут прямиком из поднебесной. Покупатели в на этот новый год закупаются не так активно как в прошлом году. Елки и украшения покупают, разве что, ради детей.

«Вот эта за 50 тысяч тенге, эта за 25, цены нормальные. У меня семья, дети, ради них беру все, чтобы порадовать в праздник, все-таки Новый год», — говорит покупатель.

Дороже стали, пожалуй, только эксклюзивные новогодние изделия, резные хэнд-мейд игрушки и нестандартные гирлянды.

Подскочили в цене и живые елки. На рынке их стоимость начинается от 25 тысяч тенге, в зависимости от высоты. Самая большая вот такая зеленая красавица стоит 100 тысяч тенге. Но любителям устанавливать хвойные деревья дома, важно помнить, что самому рубить их нельзя. За нанесение ущерба лесному фонду грозит штраф от 170 тысяч тенге и выше.