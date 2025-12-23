Новый год всё ближе: в Шымкенте установили 81 натуральную ель

В этом году к подготовке Шымкента к Новому году подошли тщательно. На городских улицах установили 81 живую ель.

Натуральной стала и главная новогодняя ёлка на центральной площади. Примечательно, что после праздников эти деревья не будут утилизированы. Весной их вновь высадят на территории города.

Бауыржан Орынтаев,

руководитель городского управления культуры, развития языков и архивов:

«Все ели были доставлены и установлены вместе с собственной корневой системой и грунтом. Весной, в период озеленения, их высадят на территории города. При этом бюджетные средства не использовались-все деревья приобретены за счёт спонсоров и переданы городу в качестве подарка».

В Шымкенте, где зима отличается мягкой и дождливой погодой, для жителей открыли несколько ледовых катков. Они начали работу за несколько недель до праздника и уже пользуются большим спросом. По словам специалистов, даже при потеплении лёд сохранится до марта

Жарылкасын Машбек, заместитель акима Каратауского района:



«По инициативе акима города в Шымкенте открыты четыре ледовые площадки по трём адресам. Это сделано для создания комфортных условий для жителей и гостей города, а также для формирования праздничного настроения. Все объекты реализованы за счёт спонсорских средств-бюджетные деньги не привлекались. Площадь одного катка составляет около 1700 квадратных метров».



Высота главной новогодней ёлки Шымкента составляет 18 метров. Для её украшения использовали световую гирлянду протяжённостью около 4 километров, а на праздничное оформление города в этом году из бюджета выделено порядка 99 миллионов тенге.