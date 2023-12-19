Второкурсник медколледжа погиб в обрушении ДК «Фосфорник»

Из-под завалов обрушившегося ДК «Фосфорник» извлекли тело 18-летнего погибшего, передает OTYRAR.

Им оказался студент второго курса медколледжа. В момент обрушения он находился в здании с двумя сокурсниками 16 и 18 лет. Они успели выбежать на улицу.

Напомним, трагедия произошла 18 декабря в 19:48. В заброшенном трехэтажном здании дворца культуры «Фосфорник» произошло обрушение здания до первого этажа.

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В 22:30 силами спасателей Шымкента и кинологов был извлечен из-под завалов (на глубине около полметра) погибший 2005 г.р.