Судьба дворца культуры «Фосфорник» решена

В акимате Шымкента заявили о невозможности провести реконструкцию дворца культуры «Фосфорник». Здание снесут, но на этом же месте воздвигнут новое, современное, сейсмостойкое здание дворца культуры с учётом сохранения исторического облика.

Строительством будет заниматься благотворительный фонд «Саби». Работы планируют начать осенью, после сноса прежнего здания. По заказу фонда специалисты разработали полный дизайн-проект.

Дворец «Фосфорник» в Шымкенте не подлежит реконструкции. Здание решено снести, а на его месте построить новый — крепкий и надежный дворец культуры, сохраняя его исторический облик. Об этом рассказали в городском акимате. Строительством здания займется благотворительный фонд «Саби» за спонсорские средства.

«Здание прошло экспертизу. И было принято решение о том, что на месте этого здания будет построено новое, с таким же назначением — дворец культуры. Так как здание было заброшено около 10 лет и всё это время не было огорожено, вандалы разобрали его. Украли даже арматуру с несущих стен! По этой причине восстановлению здание не подлежит», — говорит Айгерим Джумакулова, и.о. руководителя управления внутренней политики и по делам молодежи г. Шымкента.

Дворец культуры Фосфорник был построен в 1975 году. На сцене ДК «Фосфорник» выступали народные артисты из разных стран, приезжали знаменитости, которые собирали полный зал зрителей. Здесь же были открыты танцевальные кружки, проводили отчетные концерты, было немало секций, где могли заниматься дети со всего города.

Огромное здание, в котором некогда не утихали песни и танцы, пустовало много лет. За эти годы оно пришло в упадок. Вандалы буквально разобрали дворец по кусочкам. Вынесли все: сиденья в актовом зале, уникальную крутящуюся сцену, вырезали арматуру из несущих стен, украли даже потолочное перекрытие.

Находиться в заброшенном здании дворца «Фосфорник» опасно. Здесь даже трагедия произошла. Подростка придавило обрушившейся конструкцией.

«В декабре в здании дворца культуры фосфорников произошло частичное обрушение, двое подростков успели выбежать на улицу, одного завалило обломками и он погиб на месте. Здесь опасно находиться», — говорит Еркин Отаргалымулы, заместитель начальника ДЧС г. Шымкента.

Здание дворца культуры изначально принадлежало фосфорному заводу, затем оно перешло в собственность ныне опального пивного короля Тохтара Тулешева, но в прошлом году его передали на баланс акимата города Шымкента.

В апреле эксперты обследовали его на надёжность и устойчивость. Экспертиза показала, что здание не выдержит реконструкции.

Новое здание дворца культуры будет повторять прежний облик здания, но будет безопасным и сейсмоустойчивым. В нем будут располагаться различные мастерские. Музыкальные, танцевальные, лекционные залы, коворкин-центр и библиотека. Работы по сносу и возведению нового здания начнутся уже в сентябре.

«Надеюсь, на месте аварийного здания появится прекрасный дворец культуры. Нам сказали что внешний вид здания сохранят, но я думаю, что нужно также добавить национальные орнаменты. Мы должны сохранять нашу историю с почитанием нашей культуры», — говорит Оркен Абдреев, почетный гражданин г. Шымкента.

На прилегающей ко дворцу Фосфорник территории появится роскошный парк. Участок не только благоустроят, но и построят здесь детские и спортивные площадки, приведут в порядок фонтаны и парк станет настоящим местом отдыха.