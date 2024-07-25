ДК «Фосфорник» не подлежит реконструкции. Что с ним будет?

В акимате Шымкента сегодня заявили о невозможности провести реконструкцию Дворца Фосфорник, передает OTYRAR.

Принадлежавший ранее пивному королю Тохтару Тулешову Дворец «Фосфорник», подлежит сносу. В конце прошлого года здание перешло на баланс государства. В апреле 2024 года эксперты ТОО «KazBuildExpert» обследовали его на надёжность и устойчивость. Экспертиза показала, что здание не выдержит реконструкции, как было обещано ранее местными властями. Однако на этом же месте воздвигнут новое, современное, сейсмостойкое здание Дворца культуры с учётом сохранения исторического облика.

Строительством будет заниматься благотворительный фонд «Саби». Работы планируют начать осенью, после сноса прежнего здания. По заказу фонда специалисты разработали полный дизайн-проект.

«Наша первоочередная задача была – сохранить общую архитектуру фасадов, и авторы проекта с этим справились мастерски», – сообщили в акимате.

Это будет по-прежнему образовательный центр для людей, желающих приобрести какие-либо навыки. В проекте будущего здания предусмотрены мастерские (искусство, гончарное дело, столярка, кулинарная лаборатория, ремесло, 3D-прототипирование, макетирование, печатный цех), а также студия звукозаписи и телестудия. Также будет функционировать библиотека, лекторий и театральная\ музыкальная площадка, вместимостью в 350 человек. Продумано и пространство для молодёжи в виде коворкингов и digital-лабораторий.

Кроме того благоустроят и прилегающую территорию: здесь будут фонтаны, тенистые аллеи и детские и спортивные площадки. Сколько времени займет строительство большого проекта в акимате Шымкента не уточнили, но добавили, что Дворец будет строиться на средства спонсора без привлечения бюджетных денег.