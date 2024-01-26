«Бункеру» быть? В Шымкенте могут построить здание для эвакуции

Землетрясения в Турции явно обнажили проблемы в сейсмоустойчивости во всех странах мира. После трагедии все начали проверять здания и искать недочеты, а их не мало.

Толчки в Алматы также заставили «проснуться» и задуматься, а что делать?

Местные чиновники уверяют, как таковых опасения для Шымкента нет, но бдительность никто не отменял.

В ШЫМКЕНТЕ ПОСТРОЯТ БУНКЕР?

Новый руководитель управления строительства Олжас Тажибаев, когда отвечал на вопросы журналистов, отметил, что после случая в Алматы рассматриваются вопросы касательно того, как контролировать ситуацию.

«Тут имеется ввиду то, не чтобы бункер строили, а план и место для эвакуации. Пока нам сложно говорить, но как нам с правительства спустят, там разработают план и дадут соответствующим городам указание для исполнения», — сказал руководитель управления жилья Олжас Тажибаев.

Главный строитель Шымкента назначен на должность несколько месяцев назад, отрадно, что Олжас Тажибаев не читал с листочка отчет о проделанной работе, а уверенно называл цифры и озвучивал проблемы. Новый чиновник отметил, что работать будет на качество.

СТРОИТЬ КАЧЕСТВЕННО

Говорил новый чиновник о качестве строительства зданий в Шымкенте. Олжас Тажибаев признает, что есть много проблемных вопросов к подрядчикам. Он обещает работать на результат.

«Я понимаю, что каждый чиновник много обещает когда приходит, но просто если посмотреть на статистику, то до сегодняшнего дня построен 161 жилой дом в городе, а это 9862 квартиры. После ввода в эксплуатацию бывают замечания, жалобы на качество и другие недочеты. Эти замечания отрабатываются. Есть гарантийные обязательства и сейчас вводим более жесткие требования. При приемке объекта, раньше принимали другие органы, а сейчас будем прорабатывать эту систему и сроки гарантийные будут увеличиваться, мы к этому идем», — сказал руководитель управления строительства г. Шымкента Олжас Тажибаев.

НЕМНОГО ЦИФР

Итак, за 2023 год в мегаполисе буквально прогремел строительный бум. В акимате представили информацию за минувший год.

Управлением строительства было выделено 144,9 млрд тенге, было построено 121 проект или 162 объекта.

Из них сдано строительство 53 объектов, остальные 109 объектов переходные к 2024 году. А именно:

100 многоэтажных жилых домов (127,7 тыс. кв. м) /сдано 34/;

18 систем инженерной инфраструктуры /8 сдан/;

7 объектов образования /5 сдан/;

1 культура /1 сдан/;

4 спорта /3 сдан/;

Чрезвычайная ситуация /2 сдан/;

Приобретение 1375 квартир /900 квартир для молодежи, 475 квартир для социально уязвимых слоев населения/;

2 парка /2024 г переходной/;

1 здравоохранение /1 сдано/;

1 социальный объект /2024 г переходной/;

1 сельского хозяйства /2024 г переходной/;

3 государственные органы /2024 г переходной/;

18 комфортных школ /2024 г переходной/.

КТО СТАНЕТ УГРОЗОЙ ДЛЯ НЕРАДИВЫХ ПОДРЯДЧИКОВ?

В завершении встречи с журналистами Олжас Тажибаев пообещал, что будет работать честно и добросовестно, а контроль со стороны управления строительства будут вести самый жесткий контроль.

«Я обещаю, что со стороны нашего управления будет жесткий контроль, на период нашего пребывания здесь. А также обещаю быть открытым», — сказал Олжас Тажибаев.

Напомним, подобные обещания жители мегаполиса давали не раз, но шанс горожане дают всем, даже акимам которые заступив на должность обещают исправить недочеты и сделают наш город лучше.