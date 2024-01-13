ЕСП отменили: как будут платить налоги самозанятые

17 тысяч вместо 3,5.

Такой ежемесячный налог в этом году придется платить большинству самозанятых казахстанцев. С 1 января в стране перестал действовать Единый совокупный платеж. Те, кого раньше считали самозанятыми, должны зарегистрировать себя в качестве индивидуальных предпринимателей.На сегодня в Шымкенте 229 тысяч жителей не застрахованы в системе ОСМС. Среди них безработные и женщины с малолетними детьми.

«Если нет страховки, то никто не примет в больнице. Как многодетную мать меня интересует вопрос — если нам придется обратиться к врачу, какую помощь нам окажут?», — говорит Кундыз Ислямова, жительница г.Шымкента.

По словам специалистов, неработающие граждане могут самостоятельно вносить взнос на обязательное медстрахование – это 4250 тенге ежемесячно. Это даст возможность обращаться в медицинские учреждения за получением медицинской помощи.

Ахмет Беден, начальник отдела общественной информации и рассмотрения обращений г.Шымкента:

«В 2023 году плательщиков самостоятельно оплачивали взносы в Шымкенте было 2 тысячи 700 человек. В этом году самозанятые граждане, уплачивающие социальные взносы, будут платить 5 процентов минимальной заработной платы, то есть 4250 тенге. Таким образом, жители имеют возможность получить качественную медицинскую помощь».

Оплатить взнос можно через мобильное приложение Kaspi.kz. В разделе платежи необходимо выбрать пункт штрафы и налоги, затем перейдите в отчисления для самозанятых. Из предоставленных вариантов, выбрать — взносы на обязательное социальное медицинское страхование. Осталось выбрать период оплаты, ввести ИИН плательщика и произвести платеж. От уплаты ОСМС освобождаются несовершеннолетние дети, женщины в декретном отпуске, многодетные матери и другие социальные категории. За них взносы оплачивает государство.

Ахмет Беден, начальник отдела общественной информации и рассмотрения обращений г. Шымкента:

«Граждане, состоящие на учете в качестве безработных, взносы не платят. Это многодетные матери, обладательницы золотых и серебряных подвесок. Дети до 18 лет, граждане с ограниченными возможностями. Ветераны, а также получающие АСП и другие льготные категории граждан».

Сдающих в аренду квартиры и плативших ранее ЕСП могут оплачивать налоги без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и представлять декларацию по индивидуальному подоходному налогу один раз в год. Ставка налога составляет 10 процентов от дохода.