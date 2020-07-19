Начался прием заявлений на единовременную выплату выплату из Государственного фонда социального страхования в размере минимальной заработной платы – 42 500 тенге от граждан-плательщиков единого совокупного платежа (далее – ЕСП).
Самозанятые граждане, являющиеся плательщиками ЕСП, потерявшие доход в связи с введением ограничительных мер в июле т.г., могут подать заявление на выплату «42 000 тенге» следующим образом:
– веб-портал «Электронного правительства» – egov.kz;
– портал 42500.enbek.kz;
– telegram-боты;
– приложение 42500.enbek.kz в мессенджере Aitu;
– портал homebank.kz.
Гражданам, давшим согласие на проактивное назначение выплаты, подавать заявки не надо поскольку ответ на sms является автоматической подачей.
Как сообщалось ранее, с 16 июля также осуществляется оказание проактивной услуги по назначению единовременной выплаты через отправку sms-сообщений для лиц, являющихся плательщиками ЕСП.