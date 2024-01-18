Качество и содержание дорог в Шымкенте будут контролировать по-новому

Доля улиц в хорошем и удовлетворительном состоянии в Шымкенте достигла 71,2%, передает OTYRAR.

Это результат работы, проделанной в прошлом году, отчитался руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог. С этого года гарантийные сроки по среднему ремонту объектов изменились с 3 до 4 лет, по кап ремонту и реконструкции объектов до 7 лет.

Отвечать за качество дорог в Шымкенте будут не только генеральные подрядчики. Требования будут предъявлять к субподрядным организациям, а также к компаниям, которые производят битум и асфальт.

Ужесточён контроль и за проектными организациями, вплоть до их включения в перечень недобросовестных поставщиков и Отзыва аттестатов экспертов.

Ролан Ибрагимов, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкента:

«Подрядчики, не выполнившие обязательства по контракту, оштрафованы на 3 млн тенге. Из этой суммы взыскано 2 миллиона. По техническому надзору — 731 тысяча тенге взысканы, а на проектное учреждение наложен штраф в сумме 99 тысяч тенге. Она полностью взыскана. По заданию акима по среднему ремонту утверждён гарантийный срок до четырех лет, по реконструкции и капитальному ремонту — семь лет. Мы считаем, это повысит ответственность».

В Шымкенте более 3 тысяч километров автомобильных дорог, из них более двух тысяч — асфальтобетонные. Главный транспортник не скрывает, есть проблемы в ремонте внутривкартальных дорог.

Ролан Ибрагимов, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента:

«В Шымкенте много внутриквартальных улиц . По просьбе жителей, теперь если ремонтируем в микрорайонах и жилых массивах дороги, то 5-6 улиц объединим в один объект и ремонт будет производить одна подрядная организация».

В прошлом году в Шымкенте проведен средний ремонт 255 объектов, протяженностью больше двухсот тридцати километров.