Как будет проводиться вакцинация девочек от вируса папилломы человека (ВПЧ)

Министр здравоохранения Ажар Гиният рассказала о вакцинации девочек от вируса папилломы человека (ВПЧ).

«Вы знаете, что в прошлом году была принята большая онкологическая программа в Казахстане. В рамках этой программы большое внимание было уделено профилактике раковых заболеваний. С целью профилактики рака шейки матки в стране с этого года будет внедрена вакцинация девочек против вируса папилломы человека. 11-летним девочкам и родителям будет предлагаться: если вы хотите обезопасить своих детей в будущем от злокачественных заболеваний, то можете их привить», – сказала А.Гиният в кулуарах Мажилиса.

Министр заверила, что вакцинация будет проводиться только с согласия родителей.

«По плану есть 170 тысяч подлежащего контингента. Эта работа будет проводиться и в школах, и в прививочных кабинетах в рамках плана вакцинации. Пока вакцина не закуплена. Всем детям по национальному календарю прививок в Казахстане закупаются только сертифицированные ВОЗ вакцины. Самые лучшие, которые прошли доказательную базу, имеют эффективность. Вакцины будут рассматриваться в рамках закупа», – заключила А. Гиният.

Министерство здравоохранения РК предложило акиматам оплачивать казахстанцам страховки по ОСМС, пишет «Курсив».

По словам главы ведомства Ажар Гиният, это позволит привлечь в систему около двух миллионов граждан, которые не могут себе позволить делать отчисления в Фонд социального медицинского страхования.

«Сейчас мы обсуждаем нормы, чтобы тех граждан, которые не имеют работы, не могут оплатить или не попали в те 15 льготных категорий населения, особенно сельских жителей, охватить через местный бюджет. По данным «цифровой карты семьи», мы видим, что это около двух миллионов человек. Местные исполнительные органы должны обеспечить страхование этих граждан в системе», – сказала А. Гиният на пленарном заседании Мажилиса.

Она также отметила, что опыт страхования малоимущих граждан через местный бюджет позаимствован у соседних стран, в частности, у Российской Федерации.

«В РФ за какие-то категории населения оплачивает муниципальный местный бюджет, и сегодня у них охват системой ОСМС составляет почти 96-98%», – добавила глава Минздрава.

Подготовила Яна Котт