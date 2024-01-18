Каким будет рынок труда через три года?

По данным аналитиков к 2027 году среди наиболее востребованных будут специалисты сферы информационных технологий и работники сельского хозяйства. При этом эти направления будут не только востребованными, но и высокооплачиваемыми.

Так, в прошлом году сотрудники айти-сферы в среднем получали чуть меньше 800 тысяч тенге. К 2027 году прогнозируется рост количества рабочих мест в сфере ИТ на 40%, на рынке появится около миллиона новых вакансий. Работой будут также обеспечены специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению, так как инженерия не стоит на месте, и даже в аграрном бизнесе старую технику заменяет роботезированная, а ее важно уметь обслуживать и чинить.

«Это уже не просто комбайнеры, а специалисты, которые работают с роботами и уже появляются новые профессии, почему сложно говорить о названиях, их систематизируют. Это разработчики, которые работают с программным обеспечением, и по работе с ИИ, и с самими роботами отдельная история, что идут изменения в финмодели. Растет потребность в финаналитиках, кто может отслеживать эту систему», — говорит Раиса Донская, заведующая кафедрой «Владельческое управления» Международного НИИ проблем управления (МНИИПУ).