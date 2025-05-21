Карнак: казахское село, где стены говорят и деревья исполняют желания

Город Кентау привлекает всё больше туристов. Здесь прокладывают уникальные маршруты — не только по историческим, но и по духовным местам.

Одно из таких — музей Шаммита Ишана в селе Карнак. Построенное в XVIII веке здание поражает своей архитектурой и акустикой: в подземной молитвенной комнате голос человека разносится по округе без всякой аппаратуры.

Карнак — не просто живописное село. Это духовный центр, куда едут за просветлением. Музей Шаммита Ишана был мечетью, затем медресе. Сюда приезжали юноши со всех уголков региона, чтобы изучать ислам и арабскую грамоту. Многие казахские просветители начинали свой путь именно здесь.

Мырза Мирзаев, экскурсовод: «В этой подземной комнате — Гара — ученики проводили недели в молитвах и обучении. Акустика удивительная: скажешь слово в одном углу — услышат в другом. Это место буквально наполнено духовной энергией».

Карнак хранит и другие тайны. На старом кладбище растёт тутовник, чей возраст, по оценкам историков, перевалил за 1500 лет. Местные называют его Мажратут. По легенде, дерево было посажено во времена похода арабского полководца Кутейбы ибн Муслима, когда ислам только начинал распространяться в Средней Азии. Дерево и сегодня плодоносит — в разное время с разных сторон. Чтобы обхватить его ствол, нужно как минимум 12 человек.

Мырза Мирзаев, экскурсовод: «Это место живое. Люди приезжают со всего Казахстана, из соседних стран — Узбекистана, Кыргызстана, Турции. У нас есть родник, который появляется внезапно — никто не знает, когда он оживёт. Но все едут сюда с надеждой и верой в чудо».

И это — лишь часть уникального наследия. В Карнаке каждый камень — часть истории. Акимат Кентау запускает новую туристическую программу, чтобы как можно больше людей смогли прикоснуться к духовному и культурному наследию региона.