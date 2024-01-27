Комнатные растения-ароматизаторы

У комнатных растений много преимуществ: они радуют глаз, превращают обычную комнату в настоящий зимний сад, а для некоторых цветоводов-любителей становятся захватывающим смыслом жизни. А еще есть растения, которые способны не просто украсить наше жилище, но и наполнить его приятным ароматом. Это особенно ценное качество.

И успокоит, и взбодрит

Во многих наших садах растет перечная мята. Неприхотливое растение, обладающее прекрасным свойством успокаивать и освежать. А знаете ли вы, что его легко вырастить дома, посадив семена в грунт или укоренив свежую веточку. И прекрасный природный ароматизатор всегда к вашим услугам. У перечной мяты есть отличное качество: ее запах мало кого раздражает, что тоже важно в закрытых пространствах.

Мята любит хорошее освещение, поэтому ее следует располагать на подоконнике с солнечной стороны. Чтобы мята росла быстрее, полив должен быть умеренным – только после высыхания грунта.

Растение будет ароматизировать воздух в вашей спальне, успокаивая мысли перед сном, из высушенных листиков можно делать саше, освежающие добавки к чаю или использовать для приготовления холодных напитков.

Лавр – незаменим не только в виде «лаврушки» на нашей кухне. Это красивый медленно растущий кустарник, который при должном уходе станет маленьким деревцем. Его листья обладают пикантным травяным ароматом, который способен наполнить воздух в комнате. Официальное его название – лавр благородный. И неспроста. Лавры могут стать настоящим украшением интерьера. По красоте силуэта и благородству текстур с ним мало кто потягается. Ароматные, элегантные, вечнозеленые листья этого растения создадут ощущение, что вы находитесь где-нибудь на теплом морском побережье. Да и относительная неприхотливость этого растения в комнатах делает его очень удобным для выращивания.

Он любит солнечную сторону и хороший полив. Раз в месяц нуждается в душе для листьев, после которого они источают нежнейший аромат.

Лаванда, которая сейчас продается во всех магазинах растений, может украшать не только наши участки, но и подоконники. Лучше всего лаванда смотрится в керамическом горшке. Она нуждается в умеренном поливе и дренажном слое.

Это травянистое растение фиолетового цвета с успокаивающим ароматом активно очищает воздух и помогает при бессоннице. А еще лаванда отпугивает насекомых-вредителей. Подходит для тех, кто не любит ярко выраженные запахи. Растение нетребовательно к уходу, хорошо растет и на свету, и в полутени. Любит умеренный полив.

Цитрусовые – универсальные ароматизаторы. Они считаются первыми ароматными растениями, которые начали выращивать в помещении. Каждый, кому хоть раз приходилось побывать в доме, где цветет цитрусовое деревце, навсегда влюбляется в бодрящий аромат этих поразительных растений. Особенной сладостью и «сказочностью» может похвастаться цветущий мандарин, но и другие представители цитрусового семейства покоряют своим ароматом.

Запах не только цветков, но и листьев, плодов цитрусовых благотворно воздействует на сердечно-сосудистую систему, нормализует артериальное давление и способствует улучшению дыхания. Это один из самых приятных и мощных фитонцидов, который способствует оздоровлению воздуха и его очистке. Цитрусовые оказывают одновременно успокаивающее и тонизирующее воздействие, они повышают активность, способствуют творчеству, продуктивной деятельности, прогоняют депрессии, стрессы и подавленность, способствуют общению и настраивают на оптимистичный лад.

Волшебный сад

Атмосферу цветущего летнего сада можно создать дома в любое время года. Главное – правильно подобрать комнатные растения и ухаживать за ними с любовью и терпением.

Жасмин Самбак – вечнозеленая комнатная лиана с обилием мелких белоснежных цветков, обладающих прекрасным ароматом. Это один из самых неприхотливых видов, выдерживающий комнатную теплую зимовку. При правильном уходе выглядит благородно и элегантно. Цветки появляются на нем с марта по октябрь.

Но жасмин лучше выращивать в просторных помещениях, так как он обладает пряным и сладким ароматом, который может показаться тяжелым. И не все его переносят. На основе этого растения создаются парфюмерные композиции для лучших духов.

Роза комнатная в горшке смотрится элегантно и очаровательно, благотворно воздействуя на человека не только своим видом, но и ароматом. Хотя в домашних условиях розы встречаются реже, чем в открытом грунте, они становятся все популярнее.

Те, кто выращивают розы дома, отмечают, что в помещении они благоухают даже сильнее, чем на улице. Но при этом аромат не будет восприниматься как агрессивный или лишний даже в спальне. Он воздействует ненавязчиво, создает изысканную, романтичную, легкую и расслабленную атмосферу, способствует очистке воздуха.

Считается, что нежный запах роз уменьшает раздражительность и помогает нормализовать обмен веществ. Растению противопоказан сухой воздух и обилие прямых солнечных лучей.

Рододендроны (азалии) – еще одни садовые гости в наших интерьерах. Небольшие, очень компактные и густые вечнозеленые кустарники во время цветения превращаются в настоящие розовые, белоснежные или красные облака.

Но для рододендрона характерна еще одна уникальная способность: его не такой интенсивный, чувствующийся преимущественно вблизи и уместный в любом помещении (даже в спальне) аромат сочетается с уникальными бактерицидными талантами.

Хойя – вьющаяся ампельная лиана, предназначенная для вертикального декорирования интерьера. Отличается изящными, бело-розовыми цветками-звездочками, собранными в зонтиковидные соцветия. Они обладают сильным пикантным ароматом, похожим на запах ликера.

Если поместить обильно цветущую хойю в небольшую комнату, то выраженный аромат способен вызвать легкое головокружение, поэтому рекомендуем располагать растение в просторных помещениях.

Хойя нуждается в обильном поливе, но не любит сырости. Спокойно переносит солнечный свет.