Кто будет решать коммунальные проблемы в Шымкенте?

На должность руководителя управления энергетики и развития инфраструктуры третьего мегаполиса назначен Рзабек Мендекулов.

Новый руководитель вышел к прессе, где попытался ответить на вопросы журналистов.

Начальник управление энергетики развития инфраструктуры заверил, дефицита с природным газом в городе не будет, все работы по обновлению канализационных систем продолжаются. При этом, новый руководитель управления Рзабек Мендекулов пояснил, что будет работать качественно и что результат будет.

АВАРИЯ НА «ЧАПАЕВКЕ»

Аварию в мкр “Онтустик” устранили, но проблема себя не исчерпала, говорит Рзабек Мендекулов. На посту главного коммунальщика мегаполиса он недавно, заверяет, что коммунальные проблемы решит, возьмет на себя и контроль работы подрядчиков.

Однако, многого главный коммунальщик города пока не знает, он пояснил, что еще не владеет информацией, но пообещал ситуацию исправить.

«Если быть откровенным, я еще не все проблемы изучил. То есть, структуру, сколько КОСов. Но, постепенно поэтапно, я это стараюсь сделать. Что касается канализации, вчера я был на объезде, там был случай, где с одним подрядчиком дело дошло до суда, он не закончил канализационные работы до своего завершения. Суд мы выиграли и в течении марта месяца он обязуется завершить все работы незавершенные», — сказал Рзабек Мендекулов, руководитель управления энергетики развития инфраструктуры г. Шымкента.

ЧТО С ГАЗОМ?

Рзабек Мендекулов просит время, чтобы ознакомиться с городскими проблемами детально. Поэтому на вопрос — не будет ли в городе дефицита с природным газом, ведь уже запущена АГРС 3, которая должна была разгрузить нагрузку с распределением голубого топлива — отвечать пришлось коллегам.

«Пропускная способность АГРС 3 по проекту 250 тыс, сейчас совместно с управлением энергетики, а также с местными исполнительными органами, мы вносим предложение как расширить возможность улучшения подачи через АГРС 3 и в целом газоснабжение города», — говорит Нурбек Рахманов, начальник производственно-технического отдела филиала «КазТрансГаз Аймак»

ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОСТИТЕЛЬНО?

В Шымкенте да и впрочем везде, наверное, принято давать время новым чиновникам. В первую очередь, чтобы они ознакомились с городом (если они не знают его). Чтобы поняли, какие проблемы нужно решать и как.

Главные вопросы в коммунальной сфере — отопление и природный газ. Ответственные заверили — 81 населенный пункт голубым топливом обеспечен, о полной газификации мегаполиса пока говорить рано.

Рзабек Мендекулов заверил, что ему времени много не потребуется, он обязательно все изучит и обещал снова рассказать о том, как решаются вопросы. А вот когда, тут со сроками новый чиновник в Шымкенте не определил.

О недочётах в их работе чиновники просят сообщать, обещают по мере поступления решать их.