Газ отключат в центре Шымкента

Сегодня 12.04.2023 г. будет проведен ремонт Шымкентского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак», передает OTYRAR.

Согласно плану производственных работ, которые пройдут по адресам: А. Диваева №18а, №12, г. Иляева №70, Бекет батыра №2,3,4 ,Тауке хана №45 будут проведены работы по восстановлению наружного газопровода низкого давления длиной-4 П. М. Ду-57 мм.

В связи с этим, Акимат города приносит свои извинения за неудобства и предупреждает о временном отключении газа в 8 многоэтажных жилых домах, 150 квартирах.

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