Мне не нравится мое имя: что делать?

Казахстанцы с прошлого года могут поменять имя и фамилию, не выходя из дома.

Для этого нужен только доступ в интернет, и не придется стоять в очереди. У жителей страны появилась возможность самим вносить изменения на портале электронного правительства eGov.kz в актовых записях о рождении, смены фамилии и имени, заключении и расторжении брака, об усыновлении либо удочерении и смерти.

Для этого необходимо подать заявку, указав основания и прикрепив подтверждающие документы. Таким образом автоматически подается заявка также на перевыпуск документов.

Дочь Гульнар Тагыбаевой давно мечтала поменять имя. Родители назвали девочку «Улдар», но уже много лет она представлялась как «Медина». Желание младшей дочери удалось воплотить в реальность полгода назад. При подаче заявления на смену имени девочка училась в 8 классе, поэтому поменять анкетные данные помогли родители.

Гульнар Тагыбаева, жительница г. Шымкента:

«Моей дочери не понравилось ее имя. Она давно просила его поменять. Информацию о смене имени мы запрашивали в ЦОНе. После, мы с супругом пошли и написали заявление. Сказали, что все будет готово через 10 дней. Примерно через это время документы были готовы»

Сменить фамилию и имя можно без обращения в ЦОН с прошлого года. Для этого достаточно оставить заявку на портале «электронного правительства» и подкрепить ее подтверждающим изменения документом. Воспользоваться услугой можно в случае заключения или расторжения брака, отмены решения суда об установлении отцовства или ошибки в прежних документах. Также родители смогут сменить фамилию и отчество несовершеннолетнего ребенка. Но в каждом случае подкрепить обращение придется другим документом, к примеру, свидетельством о браке или его расторжении, или решением суда.

Дина Ботан, руководитель отдела контроля в сфере регистрационной службы и регистрации некоммерческих организации департамента юстиции г. Шымкента:

«В закон внесены изменения. Раньше если человек хотел поменять имя, то мы вносили актовые изменения в свидетельстве о рождении и только после этого можно было поменять имя. Соответственно было много бумажной волокиты, потому что потом мы человеку давали документ о том, что он поменял имя. Сейчас такого нет, на данный момент мы просто выдаем свидетельство о рождении с новым именем. После получения нового свидетельства о рождении, человек получает новое удостоверение. При необходимости мы также предоставляем дополнительный документ. Он содержит полную информацию о прежнем имени, нынешнем имени и причинах его изменения».

По официальным данным, в Шымкенте в 2022 году поступило больше тысячи заявок о внесении изменений в свои документы. Статистика снизилась в прошлом году, за год поступило только 405 просьб. Запрос горожан был одобрен. Анкетные данные были изменены в документах официально.