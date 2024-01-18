На грани: рейд по «нехорошим» семьям

Полицейские Шымкента провели рейд по неблагополучным семьям, где родители злоупотребляют спиртными напитками и не занимаются воспитанием своих детей, передает OTYRAR.

Проверка сегодня прошла в Абайском районе. Неухоженное жилье, дефицит квадратных метров и еды. Такая картина предстала перед нашей съемочной группой, в ходе рейда полицейских по неблагополучным семьям Шымкента.

Семья Оксаны находится на учете в органах внутренних дел с октября прошлого года. Причина — ее сын часто пропускает школу. Мама говорит — из-за болезни.

Оксана, жительница г. Шымкента:

«В таком состоянии живем, ребенок немного болеет у меня, с головой проблемы у него. Ну а так за внимание большое-большое спасибо. Что еще могу сказать, надеюсь наладиться и все будет хорошо. -Помощь нужна только по продуктам? -Ну продукты и уголь у меня еще в запасе есть, брали, покупали. Пока да, желательно по продуктам».

Рейд полицейские осуществляют в рамках экстренного профилактического мероприятия «Турмыс». Главная цель правоохранителей — предотвращение преступности в семье и защита прав несовершеннолетних.

Мурат Балкабек, начальник отдела прокуратуры Абайского района г. Шымкента:

«Мы посещаем такие малообеспеченные семьи Абайского района. Вы видите какая ситуация в семье. На данный момент все силы брошены на предотвращение преступлений среди несовершеннолетних. Для этого из школы, акимата и полиции мы проводим совместное мероприятие»

Куат Аскарулы, первый заместитель начальника РУП Абайского района г. Шымкента:

«В Абайском районе Шымкента на учете состоят 1 092 человека. За 2 дня мы проверили 298 человек, проводится профилактическая работа. Напоминаю, что основная цель мероприятия состоит в том, чтобы сЕмьи оказались под строгим контролем районных инспекторов».

В гости к малообеспеченным семьям полицейские будут наведываться регулярно.