Одарённый подросток разработал уникальное приложение в Туркестанской области

Настоящий фурор в научном мире произвел ученик 10-го класса из Туркестанской области.

Жансерик Камал изобрёл мобильное приложение “JARIQ”, передает OTYRAR. Программа может конвертировать аудиосообщения в письменный текст на более чем ста языках и отвечает на вопросы. Юный вундеркинд со своим новым проектом выиграл республиканский конкурс. Сегодня изобретение молодого ученого можно скачать на Play Market. Им уже пользуются около ста пятидесяти человек.

Жансерик Камал, ученик 10 класса специализированной школы-интерната №4 Сарыагашского района:

«Сейчас многие пользуются приложением JARIQ. Главная цель приложения — экономия времени. Кроме того, если вам лень читать полную информацию, программа вам дает короткую. По моим расчётам, я заметил, что этим приложением чаще всего пользуются школьники. Ученики используют приложение при поиске дополнительной информации, книг и так далее»

Это не первый разработанный проект одарённого подростка. Увлечённый наукой и техникой, Жансерик создал робота, который может беседовать на разных языках и работать в роли бармена — подавать кофе и различные прохладительные напитки.

Жансерик Камал, ученик 10 класса специализированной школы-интерната №4 Сарыагашского района:

«Главная цель этого робота — подавать напитки для гостей в ресторане, а также с помощью беседы поднимать им настроение. К тому же, по моему мнению, данный робот оставляет незабываемые впечатления о Казахстане зарубежным туристам»

В прошлом году талантливый школьник запустил приложение «Сарыагаш туризм». Программа предоставляет полную информацию о курортной зоне в регионе и пользуются большим спросом среди туристов.

Танирберген Есенов, заместитель директора специализированной школы-интерната №4 Сарыагашского района:

«Ученик 10—го класса Жансерик Камал пользуется популярностью благодаря своим изобретениям. Я считаю, что наш ученик достигает высот благодаря знаниям, которые он получил в нашем учебном заведении. Ведь работа педагогов весома в раскрытии талантов и подготовке учащихся к творческим конкурсам».

15-летний Жансерик Камал также создает интеллектуальные игры для школьников. Юный вундеркинд мечтает совершенствовать свои навыки в тонкостях науки и технологий.