Пособия по уходу за ребенком увеличатся

Айжан Ермеккызы ждет шестого ребенка.

Она ежемесячно оплачивает все отчисления, чтобы получить выплаты по рождению ребенка.

«До этого я получала минимальную заработную плату в размере 70 тысяч тенге. Я перечисляла 27 тысяч на пенсионные, и социальные отчисления, а также за мед страховку. Когда я узнала о своей беременности решила увеличить сумму, чтобы получить хорошие декретные. Я планирую получить 1-1,5 миллиона тенге», — говорит Айжан Ермеккызы, жительница г. Шымкента.

С 1 января этого года минимальная заработная плата увеличилась до 85 тысяч тенге. Ежемесячные выплаты по уходу за ребенком исчисляются в размере 40 процентов от среднемесячного дохода за последние 24 месяца. А значит выплаты станут больше.

«Единовременная социальная выплата, в связи с потерей дохода, исчисляется следующим образом: среднемесячный доход за год умножается на коэффициент дней нетрудоспособности минус 10% пенсионных отчислений. Среднемесячный доход высчитывается путем деления суммы доходов за год на 12, а коэффициент дней нетрудоспособности равен 4 целых 2 десятых процента», — говорит Досбол Тиллабеков, директор филиала «Государственный фонд социального страхования» по г. Шымкенту.

В прошлом году в Шымкенте по беременности и родам было выплачено порядка 28 миллиардов тенге, выплаты получили 23 тысячи женщин.