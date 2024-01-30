Пропавшего ребенка вернули домой в Шымкенте

8-летний школьник вышел из дома во двор поиграть с друзьями и пропал.

Самостоятельные поиски оказались тщетными и родственники решили обратиться за помощью к полицейским. К розыскным мероприятиям сразу же приступили патрульные.

Стражи порядка прочесали всю близлежащую к адресу территорию и расспросили соседей. Приложенные усилия дали результат и мальчика нашли через полтора часа. Оказалось, что он ушел домой к другу, не предупредив родителей.

«Сын вышел из дома где-то в 12:00. Через несколько часов мы начали его искать. Потом позвонил на 102. Сотрудники приехали оперативно и вернули сына домой целым и невредимым. Спасибо большое!», -поблагодарил полицейских отец мальчика.