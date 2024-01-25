Религиозных радикалов задержали сотрудники КНБ в Шымкенте, передает OTYRAR.

По данным ведомства, оперативниками задержаны и взяты под стражу три лица, подозреваемых в пропаганде и финансировании терроризма. Подозреваемых также установили в столице и Актюбинской области. Ведется следствие. Дело расследуют сразу по двум статьям: пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма и финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму.

«20 и 24 января 2024 года КНБ при содействии органов прокуратуры и полиции в городах Астана, Шымкент и Актюбинской области проведены операции по пресечению деятельности религиозных радикалов. Начато досудебное расследование по части 2 статьи 256 и части 1 статьи 258 Уголовного кодекса РК. В настоящее время проводятся оперативные и следственные мероприятия для установления всех обстоятельств дагных дел. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению»,- сообщили в КНБ РК.