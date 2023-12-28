В Шымкенте прошел творческий вечер Тахира Узденова

Уходящий год запомнится ярким и душевным творческим вечером знаменитого поэта-песенника Тахира Узденова.

В выставочном зале собрались десятки поклонников творчества любимого барда.

Жолдасбек Куздеубаев, житель г. Шымкента

«Он поет чисто от сердца, про жизнь, любовь. Его творчество очень берет за сердце и чувствуешь его душу. Я желаю ему крепкого здоровья благополучия, и чтобы у него было очень много последователей. Молодежь надо приобщать к высокой культуре».

Шакир Умаров, житель г. Шымкента

«Сегодня я пришел на вечер посвященный Тахиру Узденову, замечательному человеку. Давно я с ним знаком. Замечательный бард, участвовал во многих фестивалях, люблю его творчество».

По словам Тахира Узденова, с ранних лет, он увлекался музыкой и игрой на гитаре. Свое первое стихотворение написал в 14 лет.

На протяжении жизни, 68-летний Тахир Узденов работал на разных должностях, но творчество всегда оставалось главным отражением его души.

На вопрос, что его вдохновляет на написание песен и стихотворений, автор не задумываясь отвечает — жизнь со всеми ее чудесами.

Тахир Узденов, поэт-песенник

«Вдохновляет только сама жизнь, люди, поступки, все то прекрасное, что нас окружает. Посмотрите вокруг — вокруг столько чудес. Все мы люди и должны хранить и бороться за этот мир. Самое главное любить друг друга, любить людей и тогда у тебя все получится. Всевышний даст дорогу».

Несколько часов гости вечера говорили о творческом пути Тахира Узденова, слушали авторские стихотворения и пели песни под гитару.