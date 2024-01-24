Слово о Викторе Плясунове: бойце, футболисте, тренере

Интересно, много или мало на фасадах домов Шымкента установлено мемориальных досок? И читают ли горожане их?

Вряд ли есть такая статистика. Зато я точно знаю, что 24 января 2024 года в ознаменование 100-летия со дня рождения Плясунова Виктора Петровича, легендарного тренера по футболу, на стене административного здания стадиона «Металлург» запланировано открытие мемориальной доски. И вот ее ежедневно будут окидывать взором сотни мальчишек, «ставших на тропу» футбола. Потому что именно здесь находится Центр подготовки олимпийского резерва управления физической культуры и спорта г. Шымкента, где тренируются наши юные футболисты.

Из текста на мемориальной доске, официально утвержденного управлением культуры, развития языков и архивов г. Шымкента, молодые спортсмены узнают, что «На этом стадионе с 1949 по 1988 год играл и тренировал футбольную команду «Металлург» участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, заслуженный тренер Казахской ССР ПЛЯСУНОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ [24.01.1924 –8.04.2008]».

Справка РАБАТа С мая 2008 года в Шымкенте проводятся футбольные турниры памяти ветерана войны и детского тренера Виктора Плясунова. Эти турниры помогают сотням мальчишек проявить свою любовь к этой самой массовой и захватывающей игре на Земле.

БОЕЦ ВИКТОР ПЛЯСУНОВ

О Викторе Плясунове, легенде казахстанского футбола, старшее поколение, конечно же, знает, как минимум слышало о нем. А вот для современной молодежи это имя – загадка. Поэтому самое время рассказать об этом замечательном человеке.

Виктор Петрович Плясунов родился 24 января 1924 года в Москве. Рос, учился, увлекался футболом. Но грянула война…

В 1941 году Виктор Плясунов работал на насосном заводе в спеццехе военного значения. 12 сентября 1942 года он был призван в армию. В 1942-1943 годах служил в 742-м отделе правительственной роты связи. Был ранен. После госпиталя попал в первую Гвардейскую танковую армию и с 1943 по 1945 год прошел с боями до Берлина. Освобождали Украину, Польшу. На Сандомирском плацдарме получил контузию, в Берлине – легкое ранение. С поля боя не уходил, оставался в строю.

За боевые заслуги награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и многими другими юбилейными медалями.

Мужество и отвагу младшего сержанта В.П. Плясунова подтверждают выписки из его наградных листов, взятые на сайте «Подвиг народа». Приведу некоторые.

Свою первую награду – медаль «За боевые заслуги» – 20-летний Виктор Плясунов получил за смелость и отвагу, проявленные в наступательных боях на Первом Украинском фронте. Батальон, в котором служил старший телефонист Виктор Плясунов, 31 июля 1944 года форсировал реку Висла. Бойцы закрепились на западном берегу в районе деревни Мошино. Была развернута телефонная сеть, связывающая КП командира батальона с наблюдательными пунктами командиров минометных рот. От беспрерывного обстрела противника связь прервалась. Плясунов под сильным автоматно-пулеметным огнем противника 15 раз выбегал на линию, исправил 24 порыва и тем самым дал возможность командованию управлять огнем минометных рот и своевременно подавлять замеченные цели противника.

Первый орден Красной Звезды гвардии красноармеец Виктор Плясунов получил за смелость и отвагу, проявленные в наступательных боях на Первом Белорусском фронте. В бою из личного оружия он уничтожил шесть солдат противника. Наладил прерванную связь с командиром бригады, вышел из захвата группы противника и доставил командиру важные донесения, что способствовало выполнению поставленной задачи.

Вторым орденом Красной Звезды он был награжден за смелость и отвагу, проявленные в наступательных боях на Первом Белорусском фронте. 16 января 1945 года в районе шла переправа через реку Пилица. Виктор Плясунов под сильным артиллерийским пулеметным огнем дал связь до реки, чем обеспечил командованию условия для подавления огневых точек противника. Несмотря на сильный обстрел фашистов, он исправил за три часа 17 порывов линии.

Спустя шесть дней после этого, 22 января 45-го, когда авиация противника подожгла автомашину, Виктор Плясунов, рискуя жизнью, бросился к ней и потушил ее. За этот подвиг он был удостоен ордена Отечественной войны II степени.

Среди множества наград Виктора Петровича есть благодарность Президиума Совета ветеранов 8-го Гвардейского Прикарпатско-Берлинского Краснознаменного ордена Суворова механизированного корпуса Гвардейской Краснознаменной танковой армии «За активное участие в работе по героико-патриотическому воспитанию молодежи». И в память о службе в механизированном корпусе I Гвардейской Краснознаменной танковой армии ему был вручен знак «Гвардии младшему сержанту Плясунову В.П., победоносно пронесшему боевые знамена в годы Великой Отечественной войны от стен Москвы до Берлина».

МОСКВИЧ, СТАВШИЙ ЮЖАНИНОМ

Еще в юности Виктор Плясунов увлекся футболом. В войну, конечно же, было не до любимой игры.

Победу боец Плясунов встретил в Берлине. Слушал тот самый знаменитый концерт Лидии Руслановой на ступеньках рейхстага.

После окончания Великой Отечественной войны его оставили служить в Германии. С 1945 по 1947 год он играл в футбол за сборную дивизии и армии на первенстве оккупационных войск в Германии.

Советское командование даже выписало из Москвы прославленного тренера «Спартака» Петра Герасимовича Попова, чтобы он готовил ребят к очередным играм. В 1947 году по возвращении в Москву опытный тренер, отметивший спортивный талант игрока Плясунова, предложил ему играть в «Спартаке».

А в 1948 году П.Г. Попова направили в Алма-Ату «на укрепление футбола». С собой тренер забрал четырех спартаковцев. С тренером уехал в Казахстан и Виктор Плясунов. С командой «Трудовые резервы» в том же 1948 году он стал чемпионом Казахской ССР, приобретал у Петра Герасимовича опыт воспитания классных футболистов.

Через год Виктора Петровича пригласили в Чимкент, где он стал работать инструктором спорта в облсовете общества «Динамо». В 1949 году футбольная команда «Динамо» выиграла кубок Казахстана и приняла участие в кубке СССР. Представляете, каким высоким был уровень игроков команды!

Справка РАБАТа Достижения футбольной команды «Металлург»: Чемпионат СССР 1966 г. — 2 место. Чемпионат Казахской ССР 1951, 1952, 1953, 1973, 1975 годов — 1 место. Кубок Казахской ССР — 1953 , 1955 годов. Кубок ВЦСПС СССР – 1951 год.

В 1950 году Плясунов перешел работать на ордена Ленина свинцовый завод.

Чем объяснить такой переход? Все дело в том, что в 1950 году на Чимкентском свинцовом заводе организовали команду «Цветмет», вскоре переименованную в «Металлург». По предложению руководства завода ее укомплектовали приезжими футболистами и усилили некоторыми игроками чимкентского «Динамо» образца 1949 года, в числе которых был и Виктор Плясунов.

Забегая вперед, стоит отметить, что вся дальнейшая судьба В. Плясунова связана с командой и стадионом «Металлург», на котором он провел большую часть своей жизни. Этот стадион стал для Виктора Петровича поистине вторым домом.

ТРИУМФАЛЬНАЯ КОМАНДА

Во взлете этой футбольной команды есть заслуга и ее ведущего игрока Виктора Плясунова. Команда «Цветмет»-«Металлург» три года подряд – в 1951, 1952, 1953 – становилась победительницей первенства КазССР, а в 1953 и 1955 – дважды получила кубок КазССР.

Команда выступала в классе «Б». Народ на матчи валил валом. Все билеты продавались загодя. Попасть на матч считалось великой удачей. И никогда игроки не разочаровывали своих болельщиков!

В 1951 году команда выиграла кубок ВЦСПС (Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов)! В составе команды победителей первенства ВЦСПС СССР центральным нападающим был Виктор Плясунов.

24 октября 1951 года на стадионе «Металлург» в торжественной обстановке чимкентской команде были вручены Кубок ВЦСПС и почетный вымпел. Кроме того, копию приза получил каждый игрок команды. Этот кубок по сей день занимает почетное место среди остальных спортивных трофеев, завоеванных Виктором Петровичем за годы спортивной карьеры.

Футбольная команда Южно-Казахстанской области с 1949 по 1960 год неоднократно побеждала на республиканских и всесоюзных турнирах того времени.

НАСТАВНИК

Виктор Петрович был не только блестящим игроком, но и стал требовательным, талантливым и очень результативным наставником, примером для многих мальчишек того времени.

В 1960 году В. Плясунов перешел работать старшим тренером группы подготовки молодых футболистов для команды «Металлург».

Те, кто был лично знаком с Виктором Петровичем, признают, что Плясунов был учителем и тренером от Бога. Самым важным делом его жизни стала тренерская работа.

Справка РАБАТа Чемпионат Казахской ССР по футболу Основан 1936 г. Упразднён 1991 г. Регион Казахская ССР Последний победитель – команда «Шахтёр» (люб.) (г. Караганда) (1-й титул). Наиболее титулован — «Металлург» (г. Чимкент) (5 титулов).

Только представьте себе: он тщательно готовился к КАЖДОЙ тренировке, планы-конспекты тренировок составлялись раздельно для детей и юношей.

В качестве старшего тренера группы подготовки молодых футболистов В. Плясунов проработал до 1974 года.

За это время он подготовил почти два десятка человек, которые играли в высшей лиге советского футбола! Это был путь учеников Плясунова, избравших спортивную карьеру: Б. Ищенко («Кайрат», «Пахтакор»), Т. Ходжахметов («Кайрат», «ЦСКА»), К. Ордабаев («Кайрат»), С. Максимов («Кайрат»), В. Чуркин («СКА» – Ростов, «Пахтакор»), Ю. Чуркин («Ростсельмаш», «СКА» – Ростов), В. Алтухов («СКА» – Ростов, «Кайрат», «Пахтакор»), Б. Баймухамедов, А. Кашаганов, Е. Репьев, М. Жолымбеков, А. Ахимбаев («Кайрат»), А. Оврах («Спартак» – Москва).

Более 50 футболистов выступали за команды мастеров первой и второй лиг первенства СССР.

По рекомендации Виктора Плясунова в сборную юношескую команду СССР привлекались С. Максимов, В. Чуркин, Ю. Чуркин, А. Оврах, Е. Репьев. За молодежную команду Казахстана играли А. Шигидин и Г. Попандопуло.

В. Разуваев, Ю. Фисенко, А. Бунин, Б. Ищенко, Х. Иорданиди из первой группы выпускников Виктора Петровича показали себя перспективными и сильными игроками. Их зачислили в основной состав «Металлурга», вклад этих игроков в победы команды был очень существенным.

В 1967 году на молодежных играх в Саратове Г. Попандопуло был признан лучшим полузащитником турнира. В сборной школьников на спартакиаде в Волгограде играли Т. Ходжахметов, А. Бунин и В. Яковлев.

«ПТЕНЦЫ ПЕТРОВИЧА»

Имя Плясунова не забыто его учениками.

Издана книга воспоминаний «Греческий след в ЮКО», авторы которой Х. Читириди и В. Головин подробно рассказали, какой неоценимый вклад в развитие футбола внес Виктор Петрович, каких высот сумели добиться его воспитанники.

Вот фрагмент из этой книги – воспоминания почетного сотрудника Службы авиационной безопасности Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, ветерана КГБ-КНБ, полковника в отставке Владимира Головина: «Чимкент 50-60-х годов. Мы, городские мальчишки, начиная с весны и буквально до первого снега без устали гоняли мяч на небольших площадках. Одна из таких находилась в районе бывшего завода прессов-автоматов, между речкой Кочкаратой и тополиной рощей.

Летом в каникулы мы с утра собирались на площадке и до позднего вечера упражнялись с резиновым мячом. В этих футбольных баталиях были свои правила замен и игровой формы. Обычно одна из команд играла без маек, а большая часть – босиком.

В таком пространстве уличного футбола мы росли хитрыми, драчливыми, изворотливыми. Борьба за победу заставляла учиться владеть мячом. Эти площадки были местом рождения истинных футбольных талантов…

Однажды, в одно из воскресений августа 1960 года, на территории площадки появился мужчина средних лет. Удобно устроившись в тени, он стал наблюдать за нашей игрой. Затем достал записную книжку, карандаш и стал поочередно подзывать к себе понравившихся ему мальчишек и записывать их фамилии. Через некоторое время очередь дошла и до меня. Так состоялась моя первая встреча с Виктором Петровичем Плясуновым.

Он объявил нам, что при футбольной команде мастеров класса «Б» «Металлург» образована группа подготовки, и предложил вступить в нее. Тренировку назначил в парке Металлургов, где имелось несколько небольших площадок. Стадион «Металлург» был в стадии строительства, поэтому мы занимались в парке, а зимой – в спортивном зале Дворца культуры «Металлург», который находился в той же парковой зоне.

Наступил 1960 год. Весной нам выдали форму, и мы начали готовиться к играм на первенство города. В то время первенство проводилось клубным зачетом (детская, юношеская и взрослая команды). Играли по воскресеньям: с 10 часов дети, затем – юноши, а вечером – взрослая команда. Все члены клуба присутствовали на этой игре, подчеркивая принадлежность к нему. В воскресные дни все стадионы города были отданы детскому футболу. Таков был футбол нашего детства в Чимкенте.

…Попав в команду, мы поняли, с каким удивительным человеком свела нас судьба. Виктор Петрович был нашим наставником не только в футболе, но и в жизни. Он нас многому научил, сколько хороших качеств привил! Делился своим богатым опытом. Знаете, к нему и мамы за помощью обращались, если не могли справиться с сыновьями. А у Виктора Петровича было одно наказание: «В футбол играть не будешь, если не исправишься!»

«Мы равнялись на Виктора Петровича, очень уважали его! С его подачи стали носить спортивную одежду. Он и сам всегда был одет с иголочки: аккуратный, подтянутый. Ни в каких ситуациях не позволял себе сквернословить и нас за это ругал. Никогда мы не видели его в нетрезвом состоянии, – рассказывает В. Головин. – Он был для нас безусловным авторитетом.

Да, не все связали дальнейшую жизнь с профессиональным футболом, но все мы, воспитанники Виктора Петровича, старались стать профессионалами своего дела».

ЕЩЕ ПРО ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ

Тренерами футбольных команд мастеров стали Б. Баймухамедов, С. Максимов («Мелиоратор», г. Шымкент), В. Линчевский («Трактор», г. Павлодар), команды которых завоевывали титулы чемпионов Казахстана. Тренерскую стезю выбрали также В. Никитин, Т. Орунбаев, Н. Казанков.

Стали неразлучны с футболом Е. Шкарин – президент АО «ПФК «Ордабасы», К. Ордабаев – легендарный вратарь команды «Кайрат», цепкий, непробиваемый голкипер, непревзойденный мастер отражения одиннадцатиметровых ударов (пенальти). С 1996 по 2000 год Ордабаев был президентом Футбольной ассоциации Казахстана.

Все это – путь учеников В. Плясунова, связавших свою жизнь с футболом.

Многие воспитанники выросли в руководителей предприятий, стали ответственными сотрудниками государственных, учебных и научных учреждений. Интересна судьба Эмиля Жумартбаева, талантливого футболиста команды «Металлург», способного виртуозно обыграть сразу нескольких игроков противника. Он не пошел в большой спорт, предпочел учебу, трудную работу на производстве. Как результат – много лет возглавлял крупнейшее предприятие химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР – Чимкентский фосфорный завод. Учеными и докторами наук стали А. Игенбаев, Ж. Жанабаев, У. Эштаев. Ответственными сотрудниками госучреждений стали Н. Сухов, П. Климов, Н. Сейджаппаров – большой друг семьи Плясуновых и помощник тренера.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

Бывает так, что человек полностью отдается работе, достигает определенных результатов, но его труд остается как бы в тени, недооцененным. К счастью, в этом смысле судьба Виктора Петровича сложилась куда как счастливо. Его труд был высоко оценен. В 1968 году имя Виктора Петровича внесли в Книгу Почета за активное участие в развитии физической культуры и спорта на промышленных предприятиях области. В 1972-м Виктору Петровичу присвоено звание «Заслуженный тренер Казахской ССР». За активное участие в развитии футбола в Казахстане и хорошую подготовку футболистов он неоднократно награждался грамотами Центрального Совета спортивных обществ и организаций СССР, Комитета по физкультуре и спорту при Совмине КазССР.

К боевым наградам Виктора Плясунова добавились медали «За доблестный труд», «Ветеран труда», многие почетные грамоты и дипломы союзного, республиканского, областного и городского значений.

Виктора Петровича отличала высокая общественная активность. Он был членом Президиума областного Совета ветеранов.

Но и это еще не все! Без него не могла обойтись и самодеятельность Дворца культуры «Металлург» – он пел в хоре ветеранов войны. Вместе с хором он объездил с концертами многие районы области, радовал зрителей песнями. В репертуаре хора было немало песен военных лет…

СЕМЬЯ

Виктор Петрович прожил в счастливом браке с Евгенией Михайловной Плясуновой 56 лет. В этом союзе родились сыновья Петр и Георгий, оба в юности занимались футболом.

Гены легендарного футболиста передались правнукам: Максим Плясунов является игроком основного состава Павлодарского футбольного клуба «Аксу», а четырехлетний Даниэль Плясунов тренируется в футбольной школе Евгения Халатова в Шымкенте.

Супруги Плясуновы – ветераны труда Чимкентского свинцового завода.

По секрету: уже выйдя на пенсию, Виктор Петрович не мог бросить любимое дело и с февраля 1981 года устроился сторожем в отдел вневедомственной охраны при Абайском РОВД города Чимкента. Его объектом охраны, конечно же, был стадион «Металлург». Параллельно с этим он продолжал тренировать детей еще в течение семи лет, до конца 1988 года.

НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ

Идея установить на стадионе «Металлург» мемориальную доску пришла родным Виктора Плясунова. Близился его столетний юбилей. Хотелось как-то значимо его отметить.

Редакции РАБАТа стало известно, что инициативу родственников горячо поддержали футбольная общественность города и области, Совет ветеранов города, управление физической культуры и спорта г. Шымкента, ГККП «Дирекция спортивных сооружений г. Шымкента», управление культуры, развития языков и архивов г. Шымкента и все, кто знал и чтит память о талантливом футболисте, заслуженном тренере Казахской ССР и просто честном, порядочном человеке, внесшем огромный вклад в развитие и продвижение отечественного футбола.

Всех его воспитанников – и тех, кто стал звездными футболистами; и тех, кто встал на путь тренерской работы или выбрал какую-то иную сферу деятельности, – объединяет то, что они выросли достойными, честными, сильными духом, здоровыми телом людьми. И в этом заслуга Виктора Петровича.

И еще их объединяет огромное чувство благодарности своему учителю и тренеру.

В период подготовки, точнее, в период получения разрешения на установление мемориальной плиты, свою помощь предлагали многие футболисты. Все спрашивали, могут ли они помочь и чем именно? Это говорит о том, что, несмотря на пройденные годы со времени ухода в мир иной Виктора Петровича, в душе людей осталась сердечная теплота к своему УЧИТЕЛЮ.

Как сказал поэт Николай Некрасов:

«Учитель! Пред именем твоим

Позволь смиренно преклонить колени!»

Они, его ученики, действительно все его помнят, все его любят…

Поэтому символично, что мемориальная доска будет установлена на здании стадиона «Металлург», с которым связана вся жизнь Плясунова, легендарного тренера. Именно в этом здании находится Центр подготовки олимпийского резерва г. Шымкента управления физической культуры и спорта города. Это как подсказка будущим звездам спорта – «делать жизнь с кого…»

Подготовила Фарида Шарафутдинова