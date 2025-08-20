Осенние скидки на проезд вводят в поездах Казахстана

В АО «Пассажирские перевозки» объявили, что казахстанцы смогут купить билеты на проезд в ряде поездов со скидкой до 40%.
АО «Пассажирские перевозки» объявляет о старте осенней акции на железнодорожные билеты. Пассажиры смогут приобрести билеты по скидочной акции на 7 маршрутов на период с 22 сентября по 23 октября 2025 года.
Поезда, отправляющиеся по понедельникам, вторникам, средам и четвергам:
№ 9/10 «Астана – Алматы»
Тип вагона: сидячий (2С)
Скидка: 40% на сидячие места
№ 65/66 «Астана – Жезказган»
Тип вагона: турист (2Д)
Скидка: 25% на купейные места
№ 67/68 «Астана – Усть-Каменогорск»
Тип вагона: турист (2Д)
Скидка: 30% на верхние полки
№ 77/78 «Алматы – Мангистау»
Тип вагона: купе (2К)
Скидка: 25% на верхние полки
№ 351/352 «Алматы – Усть-Каменогорск»
Тип вагона: купе (2К, 2Л, 2У)
Скидка: 30% на верхние полки
№ 691/692 «Атырау – Актобе»
Тип вагона: купе (2К, 2Л, 2У)
Скидка: 20% на верхние полки
Поезд, курсирующий ежедневно:
№ 11/12 «Алматы – Шымкент»
Тип вагона: турист (2Д)
Скидка: 25% на купейные места
Билеты со скидкой можно приобрести на официальном сайте bilet.railways.kz или в билетных кассах на вокзалах. Продажа билетов осуществляется в период от 45 дней до 10 суток до отправления поезда.