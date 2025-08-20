Осенние скидки на проезд вводят в поездах Казахстана

В АО «Пассажирские перевозки» объявили, что казахстанцы смогут купить билеты на проезд в ряде поездов со скидкой до 40%.

АО «Пассажирские перевозки» объявляет о старте осенней акции на железнодорожные билеты. Пассажиры смогут приобрести билеты по скидочной акции на 7 маршрутов на период с 22 сентября по 23 октября 2025 года.

Поезда, отправляющиеся по понедельникам, вторникам, средам и четвергам:

№ 9/10 «Астана – Алматы»

Тип вагона: сидячий (2С)

Скидка: 40% на сидячие места

№ 65/66 «Астана – Жезказган»

Тип вагона: турист (2Д)

Скидка: 25% на купейные места

№ 67/68 «Астана – Усть-Каменогорск»

Тип вагона: турист (2Д)

Скидка: 30% на верхние полки

№ 77/78 «Алматы – Мангистау»

Тип вагона: купе (2К)

Скидка: 25% на верхние полки

№ 351/352 «Алматы – Усть-Каменогорск»

Тип вагона: купе (2К, 2Л, 2У)

Скидка: 30% на верхние полки

№ 691/692 «Атырау – Актобе»

Тип вагона: купе (2К, 2Л, 2У)

Скидка: 20% на верхние полки

Поезд, курсирующий ежедневно:

№ 11/12 «Алматы – Шымкент»

Тип вагона: турист (2Д)

Скидка: 25% на купейные места

Билеты со скидкой можно приобрести на официальном сайте bilet.railways.kz или в билетных кассах на вокзалах. Продажа билетов осуществляется в период от 45 дней до 10 суток до отправления поезда.