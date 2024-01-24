В Кентау спасли мужчину, пытавшегося сброситься с 4 этажа

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Тина Кудайберген
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Участковый инспектор полиции спас мужчину в Кентау.

В полицию  Кентау поступило сообщение от местного жителя о том, что его сын пытается прыгнуть из окна квартиры на 4 этаже. 

По приезду по указанному адресу стражи порядка установили, что 29-летний мужчина имеет проблемы со здоровьем. 

Он закрыл дверь квартиры изнутри и не впускал даже родных, грозясь спрыгнуть. Также кидал из окна попавшие под руку предметы.

Пытавшегося прыгнуть из окна мужчину полицейские стали успокаивать и отвлекать разговорами. 

Рискуя своей жизнью, участковый инспектор полиции Есимхан Багзатхан проник на балкон через окно соседней квартиры. 

Он схватил мужчину, который проявлял агрессию и никого к себе не подпускал. Мужчине оказали медицинскую помощь и доставили в больницу.

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