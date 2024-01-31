В плачевном состоянии: мечеть в старом городе Шымкента отреставрируют

Не только медресе, но и мечеть в старом городе Шымкента в плачевном состоянии. Такое заявление сделал на брифинге главный строитель города, передает OTYRAR.

По словам Олжаса Тажибаева, строение технически не безопасно. Тем не менее тратить бюджетные средства на реконструкцию религиозного учреждения в акимате не планируют. Восстановлением объекта займутся спонсоры. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация объекта: по планам инвестора территория мечети будет благоустроена и появится парковка.

Олжас Тажибаев, руководитель управления строительства г. Шымкента:

«Данное строительное сооружение, в целом мечеть не входит в ведомость нашего управления города Шымкента. По поручению акима города, управление строительства с управлением градостроительного контроля до завершения данного строительства будет совершать контроль».

Неделю назад новость о сносе медресе на территории мечети в старом городе Шымкента вызвала общественный резонанс в социальных сетях. Объект посчитали аварийным и начали сносить. На этом месте обещают отстроить новое здание, также за счет спонсоров.

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков был возмущен тем, что представители духовенства не сообщили о такой важной для города новости — заранее. Градоначальник поручил не допускать впредь несогласованного с властями сноса и не затягивать на год строительство нового здания медресе. На его строительство планируют потратить около 135 млн тенге, за счет спонсора, который пожелал остаться анонимным.

Главный имам Шымкента тогда заверил, что старое здание религиозного учреждения было кране опасным: ветхие полы и протекающая крыша представляли опасность для воспитанников.