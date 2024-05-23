Переписавший Коран шейх Осман Тоха, приехал в Шымкент

В Шымкент впервые прибыл знаменитый каллиграф шейх Осман Тоха для открытия мечети.

Известный каллиграф шейх Осман Тоха, переписавший вручную священный Коран и переведший его на несколько языков, впервые посетил Шымкент в честь официальной церемонии открытия мечети имени Сейтжана қари Есжанұлы.

Шейх Осман Тоха, родившийся и выросший в Сирии в 1934 году, имеет казахские корни.

С 1988 года он служил в коранской типографии короля Фахда в Саудовской Аравии.

За это время он переписал Коран по 20 различным рассказам (риуаятам), его переводы были изданы миллионными тиражами.