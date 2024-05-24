В Шымкенте открыта мечеть с уникальным дизайном и историей

Мечеть — это место религиозных обрядов, поклонения, общения мусульман и получения знаний. Люди приходят сюда, чтобы найти ответы на жизненные вопросы, погрузиться в духовную чистоту и послушать мудрых учителей. Облик мечети вдохновляет на размышления о возвышенном и вечном.

Большая мечеть имени Сейітжана қари Есжанұлы расположена в новом административно-деловом центре Шымкентав микрорайоне «Нурсат».

Площадь участка составляет 12 гектаров, а площадь застройки — 47 000 м².

Здание отличается высокой сейсмостойкостью, выдерживая землетрясения до 7-9 баллов.

Высота минаретов составляет 63 метра, основной купол имеет высоту 56 метров изнутри и диаметр 45 метров.

Облицовка выполнена из белого мрамора (67 000 м²) и гранита (54 000 м²).

Мечеть способна вместить до 12 тысяч посетителей, а площадь перед входом рассчитана на 10 тысяч человек.

Для защиты от непогоды предусмотрена система открывающихся 20-метровых зонтов-шатров, оборудованных вентиляторами и осушителями.

Архитектура мечети сочетает классический исламский стиль с элементами казахского колорита.

Помещения и залы:

Мужской и женский молельные залы

Обеденный зал на 600 мест

Конференц-зал на 1100 мест

Зал бракосочетаний на 100 мест

Зал малого омовения на 428 мест.

В комплексе также находятся музей истории ислама, женский образовательный центр, медресе, библиотека с читальным залом, телецентр, фитнес-центр, столовая и административные помещения. Подземный паркинг рассчитан на 736 мест, также имеются лифты и эскалаторы. Вокруг мечети разбиты зеленые сады и парковые аллеи, общая площадь озеленения составляет 4 гектара.

Идейным вдохновителем строительства мечети был глава компании «САУТС-ОЙЛ» Серикжан Сейтжанов.

Он сказал:

«У города много лиц и много символов. Мы решили создать еще один важный символ Шымкента, говорящий о дружелюбии, гостеприимстве, чистоте его жителей, их доброте и высокой духовности».

Память и вдохновение

Мечеть носит имя Сейітжана Есжанулы Куртаева — отца Серикжана Сейтжанова.

Сейтжан Есжанулы был известным педагогом, преподавателем математики, ветераном Великой Отечественной войны и одним из первых выпускников Среднеазиатского государственного университета. Всю жизнь он работал учителем, затем директором школы, делясь знаниями и опытом с молодым поколением. В его честь названа школа в Отырарском районе. Вместе с супругой Бибихадишой Сулеевой он воспитал 11 детей, которые внесли значительный вклад в развитие страны, особенно в сфере образования.

Большая мечеть имени Сейітжана қари Есжанұлы — дань памяти старшему поколению и вклад в воспитание молодежи.

Это место духовного обогащения станет не только символом Шымкента, но и его оберегом.