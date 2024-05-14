Молитва в мечети Шымкента закончилась дракой

Это видео в миг облетело Казнет. На кадрах: группа мужчин молятся в мечети, однако намаз резко прерывается.

Один из молящихся ударил прихожанина по лицу и конфликт резко перерастает в драку. Очевидцы инцидента начинают разнимать участников драки и дальше видеозапись прерывается. Шокирующее кадры из камеры видеонаблюдения прокомментировали в духовном управлении мусульман Казахстана.

В республиканском религиозном объединении заверили, что инцидент произошел 12 мая в Шымкенте. По их данным, группа граждан, приехавших в третий мегаполис из другого региона, несмотря на предупреждение имама мечети, неоднократно срывала коллективные молитвы. Они, как заверили в ДУМК, молились по правилам другого мазхаба и грубо нарушали правила мечети. В итоге все переросло в драку. Сейчас дело находится на контроле полиции.

Агабек Конарбайулы, пресс-секретарь ДУМК РК:

«Постоянный посетитель мечети, не вытерпел действий тех, кто громко читал молитву «Аминь» и ударил одного из них. В результате имаму пришлось прекратить коллективную молитву. Инцидент удалось вовремя остановить, сейчас сотрудники полиции выполняют свою работу. Духовное управление мусульман Казахстана призывает прихожан, посещающих мечеть, соблюдать правила посещения мечети, а также сохранять спокойствие и вежливое поведение. Напомним, что согласно правилам мечети утвержденному ДУМК РК, молитвы и религиозные обряды совершаются по мазхабу Абу Ханифы в целях обеспечения единства».