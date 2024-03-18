Открытия новой мечети на Нурсате ждут шымкентцы

Шымкент с каждым годом благоустраивается, становится удобным для проживания.

Появляются современные социально-культурные объекты, возводятся элитные и комфортабельные жилые комплексы, строятся развязки. Число туристов желающих посетить мегаполис растет. И это радует.

Особенно привлекает внимание приезжих величественная белая мечеть, построенная в микрорайоне Нурсат. Пока огромная территория огорожена лентой. Основные строительные работы на объекте завершены. Внутри кипит работа над убранством. Ведутся строительные работы автопаркинга. А также благоустраивается территория мечети.

Идейным вдохновителем строительства мечети-духовного и просветительского центра является всем известный предприниматель Серикжан Сейтжанов. Мечеть шейха Заида в Абу-Даби настолько потрясла мецената, что он решил построить в Шымкенте большую белоснежную мечеть.

Мечеть с комплексом зданий возвели на участке в 12 га. Здание способно вместить одновременно до 12 000 верующих. В мечети четыре минарета высотой 63 метра, высота основного купола-56 метров изнутри.

Для вентиляции помещений используется естественный проточный воздух, пропускаемый через специальное оборудование для обеззараживания и охлаждения летом и прогревания зимой.

Такая технология была использована при строительстве метро в Москве. При строительстве мечети также учтены древние технологии зодчества, которые применялись при возведении мавзолея Ходжи Ахмета Ясави

Удивляет размах, в комплексе мечети расположится библиотека с читальным залом, музей истории ислама, дворец бракосочетания, женский образовательный центр, медресе, конгресс-холл на 1000 мест, телецентр, административные помещения, фитнес-центр и столовая на 1000 мест.

Предусмотрен подземный трехуровневый подземный паркинг, лифты, эскалаторы. Согласно ПСД на намаз верующие будут подниматься с нижнего этажа, где находятся комнаты для омовения и гардероб.

Жители и гости города ждут с нетерпением открытия новой мечети. Сроки сдачи объекта несколько раз передвигались. Но уже точно, мечеть будет открыт в текущем году.