В Туркестанскую область прилетели зимовать лебеди, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Стаи грациозных птиц стали настоящим украшением местных водоёмов. Их можно встретить в этом регионе довольно часто. Однако в этом году местные жители заметили, что количество пернатых гостей значительно увеличилось.

Специалисты связывают это с теплой зимой. По их мнению, мягкий климат создает более комфортные условия для лебедей. Кроме того, в январе в регионе расцвели первые подснежники. Местные жители надеются, что природные чудеса продолжат их радовать, добавляя неповторимости в зимний пейзаж.

«Когда зимы бывают у нас теплее, птиц становится, конечно, побольше. На данный момент лебеди собираются в основном на Коксарайском водохранилище, Шардаринском – там не стоячая вода, проточная, и по Сырдарье. Предположительно, с севера, из России в основном летят», — говорит Бахыт Мусалиев, руководитель отдела животного мира и охотничьего хозяйства территориальной инспекции Туркестанской области.