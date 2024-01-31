Вместо карьеры в Лондоне, шымкентский солдат-полиглот выбрал службу в армии

Полиглотом называют сослуживцы 23-летнего Абзала Жанабая.

Еще со школы он начал увлекаться изучением иностранных языков. Сегодня солдат владеет: казахским, русским, английским, турецким, китайским и усиленно изучает арабский язык.

Абзал Жанабай, солдат-полиглот:

«Сейчас я пытаюсь изучить арабский язык, потому что у нас в девизионе есть люди, которые знают и умеют читать на арабском и мы обмениваемся знаниями. Я их учу английскому, а они меня арабскому и так проводим свое вечернее время. Как говорил мой преподаватель, который начал учить меня китайскому языку, я у него спрашивал, а какой самый легкий способ выучить язык и он ответил, что самый лучший способ начать изучать язык — это начать его изучать».

Абзал Жанабай имеет высшее образование по специальности «переводческое дело». Перед уходом в армию парень подал заявку в Лондон на должность менеджера и пока ждал ответа, пришла повестка. 23- летний алматинец, не задумываясь, сначала решил отдать долг Родине. На втором месяце службы, Абзал получил долгожданное приглашение в Лондон.

Абзал Жанабай, солдат-полиглот:

«Сперва я окончил университет, а после мне пришла повестка и я решил, что лучше все таки сначала отдать долг Родине, а потом заниматься тем, чем я хочу. Когда я приеду потом посмотрим как будет, а вариантов очень много, устроиться на работу сейчас не проблема».

В армии у солдат весь день расписан поминутно, однако свободное время никто не отменял. В эти драгоценные моменты Абзал не только изучает иностранные языки, но и занимается вокалом и играет на гитаре.