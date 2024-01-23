Землетрясение в 6,7 баллов произошло в Алмате

В ночь с 22 по 23 января в Алматы произошло несколько ощутимых землетрясений.

Первый толчок магнитудой 6,7 баллов произошел в 00:09 ночи. От силы землетрясения люди в спешке покинули свои дома. Эпицентр находился на границе Китая и Кыргызстана.

Спустя пол часа произошли повторные толчки в 2-3 балла, ну а последний афтершок магнитудой в 2-3 балла случился в 05:19 утра без ощутимости.

В Шымкенте также были зафиксированы толчки в 2 балла, но к счастью жители города их не ощутили.

Также землетрясение ощущалось в Астане, Алматинской, ВКО, Жамбылской, Жетысу и Карагандинской областях.

На базе центра управления в кризисных ситуациях МЧС в оперативном порядке создан и функционирует республиканский оперативный штаб по ликвидации ЧС с привлечением служб гражданской защиты под руководством Министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майора Сырыма Шарипханова.

По распоряжению Министра по ЧС силы и средства приведены в повышенную готовность.

В городах и областях республики сведения по пострадавшим и разрушениям не поступали.

По информации дежурных служб МЧС Кыргызстана и Узбекистана в данных республиках также были зарегистрированы землетрясения.