Банковское рабство: Казахстанцы берут все больше кредитов

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Анастасия Новикова
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Казахстанцы все больше погрязают в долгах.

Объемы выданных кредитов увеличиваются, за последние год и 8 месяцев они выросли на треть. При этом больше всего выросли кредиты, выдаваемые микрофинансовыми организациями – на 70%. Некоторые из них стали проблемными. Доля просроченных микрокредитов выросла почти до 17%. Экономисты говорят, все дело в высокой базовой ставке, отталкиваясь от нее банки и МФО устанавливают свои проценты и сейчас они грабительские.

«Чтобы этого не было облегчить и удешевить финансовые средства для населения нужно работать над понижением базовой ставки она должна быть до кризисного периода до пандемии ниже 10% и и кредиты будут дешевле. Еевропеец, американец может обслужить те же 100 тысяч долларов по низким ставкам 3-5% годовых или наши за 40% 10 тысяч долларов дороже обслужить», — говорит Арман Байганов, экономист.

Такого же мнения придерживаются и депутаты. Говорят, микрокредитные организации зачастую берут процентами половину от займа, а иногда и больше. Выплачивать такие кредиты для многих неподъемно. Кроме того, говорят эксперты, с каждым проблемным заемщиком нужно работать точечно, понимая что он такой же гражданин нашей страны, попавший в сложную жизненную ситуацию.

«Для того чтобы вырваться банковского рабства нужно признать этих людей во всех правах, они не могут открыть счет, не могут участвовать в программе по приобретению жилья. Открывать бизнес, до этого он не может открывать бизнес под долгом почему бы не открыть, он не может выезжать за рубеж. В один месяц он бы мог заработать 2-3 тысячи долларов и за 6 месяцев он бы вернул назад этот долг», — говорит Ирина Смирнова, депутат мажилиса парламента РК.

При этом корень всей проблемы, говорят специалисты, в низком уровне жизни людей. Зарплаты казахстанцев не успевают за ростом цен на продукты, услуги, технику и многое другое.

При этом в кредит казахстанцы берут не только какие то дорогостоящие товары, но даже продукты питания. Это тот самый показатель, что наша экономика пошла не по тому пути развития.

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