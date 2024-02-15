Беременная женщина и ребенок пострадали при пожаре: погорельцам собирают помощь

Многодетная семья в одночасье лишилась жилья в Шымкенте.

Большая половина дома сгорела во время пожара. Вероятной причиной возгорания специалисты называют короткое замыкание, передает OTYRAR.

Это всё, что осталось от дома после пожара. Без крыши над головой многодетная семья осталась в одночасье. Погорельцы говорят, из полыхающего дома успели вынести документы и кое-что из одежды.

Алена (имя изменено) погорелец:

«Здесь была розетка, был подключен тройник. Тройник вёл на улицу, у нас дядя сделал себе розетку. Произошло видимо замыкание или что, мы не знаем. Я и две сестренки были в комнате и вот дочка сестренки, 7-месячная. А мы в это время были в комнате, комната без окна, вот здесь была дверь деревянная. Через дверь мы увидели, что идет черный дым. Открыли дверь, а здесь и потолок, дверь, все полностью начало гореть. Все ничего не было. Мы залезли на кровать, плакать кричать. Сестренка взяла дочку и мы побежали через огонь, мы все выбегали от сюда».

Огонь вспыхнул в частном доме в микрорайоне Онтустык. Дом теперь придется восстанавливать за свой счет. Больше всего погорельцы переживают, где им теперь жить. Многодетной семье сейчас приходится скитаться по суточным квартирам.

Алена (имя изменено) погорелец:

«Экспертиза в день пожара пришла сразу. Они сказали, да 80% что это от замыкания проводки. -Можно как-то дом восстановить или отстроить? -Думаю да, это бабушкин дом. Будем восстанавливать дом. Наверное нужно стройматериалы в первую очередь. У нас ребенок маленький, нам хотя бы одну комнату надо сделать и создать для ребенка жилищные условия».

Во время пожара 19-летняя женщина в положении и годовалый ребенок получили ожоги. Малыша направили в детскую больницу. В помощи врачей нуждалась и беременная женщина.

Мадина Ермахамбетова, главный врач центра гипербарической оксигенации им. Т.Орынбаева:

«Пациентка пролежала с 8-го по 12-ое февраля в отделении токсикологии. При поступлении у нее был диагноз: токсическое действие окиси углерода средней тяжести. Все виды помощи она получила. Помимо этого у нее был термический ожог лица и верхней конечности. На данный момент мы ее перевели в ожоговое отделение».

Возгорание в тот злополучный день было такой силы, что с огнём пришлось бороться 12 пожарным.

Аскар Шарип, официальный представитель ДЧС г. Шымкента:

«8-го февраля в микрорайоне Онтустык по улице Талдыкорган в доме №11 произошел пожар. Общая площадь частного дома 54 квадратных метра. Пожар был локализован в 15:27 и полностью потушен в 15:58. Причина пожара устанавливается».

От сгоревшего дома фактически ничего не осталось. На восстановление жилья уйдет как минимум полгода. Возможно, к помощи подключатся строительные компании и неравнодушные горожане? По крайней мере, многодетной семье очень хочется в это верить.

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